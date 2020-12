HPE Produk Pertambangan Naik

Kamis, 3 Desember 2020 | 20:44 WIB

Oleh : Sanya Dinda / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan harga komoditas pertambangan mempengaruhi penetapan harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) untuk periode Desember 2020. Dibandingkan November 2020, hampir seluruh komoditas mengalami peningkatan HPE. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2020 pada 30 November 2020.

“Komoditas konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, konsentrat ilmenite dan bauksit yang telah dilakukan pencucian, mengalami kenaikan dibandingkan periode bulan lalu. Harga beberapa komoditas produk pertambangan yang mengalami kenaikan dikarenakan adanya permintaan dunia yang meningkat,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi dalam keterangan resminya, Kamis (3/12/2020).

Didi mengungkapkan, perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari Asian Metal dan Iron Ore Fine Australian. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan bauksit bersumber dari London Metal Exchange (LME).

Dibandingkan periode sebelumnya, kata Didi, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode Desember 2020 adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata US$ 2.898,73/WE atau naik 1,85%, konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata US$ 103,87/WE atau naik 0,75%, konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan harga rata-rata US$ 53,08/WE atau naik 0,75%, konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata US$ 751,30/WE atau naik 1,50%, konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata US$ 673,82/WE atau naik 12,74%, konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga rata-rata US$ 62,02/WE atau naik 0,75%, konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga rata-rata sebesar US$ 304,29/WE atau naik 5,16%, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42%) dengan harga rata-rata US$ 25,30/WE atau naik 6,14%.

Sedangkan produk yang mengalami penurunan dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata US$ 848,29/WE atau turun 0,02%. Sementara itu, konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata US$ 213,63/WE dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54) dengan harga rata-rata US$ 117,98/WE tidak mengalami perubahan.

“Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian,” jelas Didi.

Selama tahun 2020, menurut dia, produk pertambangan yang dikenakan BK menunjukkan tren positif. Produk pertambangan yang mengalami tren positif yaitu produk konsetrat besi naik sebesar 3,92%; konsetrat tembaga naik sebesar 2,22%; konsetrat seng naik sebesar 1,52%; konsetrat mangan naik sebesar 1,48%; konsetrat ilmenit naik sebesar 0,99%; bauksit yang telah dilakukan pencucian naik sebesar 0,39%. Namun, ada juga produk pertambangan yang dikenakan BK mengalami tren negatif selama 2020, yaitu konsetrat rutil turun sebesar 1,97% dan konsetrat timbal turun sebesar 0,20%.

