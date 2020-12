DPR Dukung Proyek Pengembangan Kilang Balongan

Jumat, 4 Desember 2020 | 14:04 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR RI memberi dukungan penuh proyek pengembangan kilang Refinery Unit VI Balongan. Pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) RU VI Balongan ini akan melalui tiga fase

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung di sela kunjungan kerja spesifik ke Cirebon, Jawa Barat. Manurung menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan salah satu wujud pengawasan terhadap kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

“Kami melihat pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi hingga kuartal II-2020 yang turun 5,32%, artinya Indonesia masuk masa resesi. Oleh sebab itu, BUMN bisa menjadi sumber pendapatan negara dan berperan vital dalam pemulihan ekonomi nasional,” kata dia, Jumat (4/12/2020).

DPR, kata dia, ingin mengetahui kondisi, persoalan dan tantangan yang dihadapi, termasuk peta jalan dalam meningkatkan kontribusi dan produksi Pertamina, yang kini juga terdampak pandemi. Dia berharap pembangunan proyek peningkatan kilang RU VI Balongan selain meningkatkan nilai tambah Pertamina, bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi kilang.

Direktur Proyek Infrastruktur PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Suwahyanto didampingi GM RU VI Hendri Agustian menjelaskan, pengembangan RDMP RU VI Balongan akan melalui tiga fase. Dalam fase 1, kapasitas RU VI Balongan akan ditingkatkan dari saat ini 125 ribu barel per hari menjadi 150 ribu barel per hari. Fase 2 adalah mulai produksi pada 2022 dan gase 3 adalah membangun pengembangan komplek kilang terintegrasi petrokimia yang diharapkan selesai pada 2026.

“Setelah proyek, maka produksi bensin (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) menjadi 18 juta liter per hari, gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina DEX) menjadi 6,8 juta liter per hari, sedangkan avtur menjadi 20 juta liter per hari. Bensin merupakan kebutuhan terbesar bagi masyarakat,” ujar Suwahyanto.

Direktur SDM Pertamina Koeshartanto mengapresiasi Komisi VI, karena sudah mau melihat Pertamina menjalankan berbagai proyek strategis nasional. “Dukungan dari DPR tentu sangat penting bagi kelangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan, termasuk dukungan terhadap kinerja Pertamina yang terkena triple shock. Pertamina terus melakukan berbagai terobosan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan,” kata Koeshartanto.

