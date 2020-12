MY BRIF Jadi Strategi BRI Finance Pacu Pembiayaan

Kamis, 10 Desember 2020 | 15:00 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Di usia ke-37, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) berkomitmen memberikan pembiayaan di masa pandemi saat ini, guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan dukungan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) selaku perusahaan induk, pembiayaan kredit kendaraan bermotor (KKB BRI) kini dialihkan ke BRI Finance. Perusahaan ini juga mendapatkan suntikan modal Rp 195 miliar pada November 2020 untuk lebih memperkuat pembiayaan kendaraan.

Azizatun Azhimah, CEO BRI Finance, menerangkan, inovasi terus dilakukan BRI Finance, antara lain melakukan transformasi digital melalui kehadiran aplikasi MY BRIF yang mempermudah debitor untuk mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor, praktis, kapan saja, dan di mana saja. Tidak hanya kebutuhan pembiayaan kendaraan baru dan bekas saja, kini BRI Finance memberikan penawaran untuk kebutuhan fasilitas dana dengan agunan BPKB kendaraan bermotor melalui aplikasi MY BRIF.

Aplikasi MY BRIF, kata dia, bisa diundug di Google Play Store secara gratis. Cara pengajuannya juga cukup mudah dan cepat dengan program BRIF One Day Approval. Konsumen tinggal memasukkan data-data yang diminta di aplikasi MY BRIF, selanjutnya pihak pemasaran BRI Finance terdekat akan menghubungi calon debitor.

Menurut dia, untuk memudahkan calon debitur dalam memilih kendaraan, aplikasi MY BRIF menyediakan katalog penawaran kendaraan dari dealer mobil terkemuka. Tidak hanya mobil baru, MY BRIF juga bisa membantu pembiayaan mobil bekas dengan usia kendaraan mobil maksimal 12 tahun sudah termasuk tenor pembiayaan.

“Kami siap memberikan penawaran kepada debitor, tidak hanya untuk pembiayaan kendaraan baru dan bekas saja, melainkan fasilitas dana dengan agunan BPKB dengan pencairan hingga 90%. BRI Finance berkomitmen tetap memberikan pembiayaan baik pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, untuk mendukung program PEN pemerintah,” ujar Azizatun, Kamis (10/12/2020).

Menurut dia, BRI Finance siap memberikan layanan KKB dan pembiayaan multifinance lainnya ke debitor BRI Group dan seluruh masyarakat.

Sumber:BeritaSatu.com