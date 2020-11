Penjualan All New Scoopy Ditargetkan 800 Ribu Unit

Selasa, 10 November 2020 | 20:24 WIB

Oleh : Sanya Dinda / HK

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Scoopy dengan perubahan menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur. Penjualan generasi baru Scoopy ditargetkan berkisar 700-800 ribu unit per tahun.

Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya berharap peluncuran model baru ini dapat menggerakkan pasar yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Adapun kontribusi Scoopy selama ini terhadap total penjualan Honda berkisar 25-30% per tahun.

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pasar motor terkoreksi sekitar 40%. Hingga akhir tahun, penjualan motor domestik diprediksi 3,6-3,8 juta, sedangkan penjualan Honda berkisar 2,8-2,9 juta. Pasar motor 2020 belum dapat diprediksi, karena masih penuh ketidakpastian.

Dia menambahkan, All New Honda Scoopy generasi terbaru dibekali mesin 110 cc eSP yang diklaim hemat bahan bakar. Hal tersebut didukung oleh penggunaan rangka baru, eSAF. Teknologi eSP terintegrasi dengan ACG starter untuk menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur idling stop system (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari tiga detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi.

All New Honda Scoopy ditawarkan dengan empat varian dan delapan pilihan warna. Rentang harganya Rp 19,95-20,75 juta.

Sumber:BeritaSatu.com