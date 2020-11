Suzuki Ignis, Mobil Kota Pilihan Generasi Z

Jumat, 27 November 2020 | 14:08 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Suzuki New Ignis sebagai salah satu city car andalan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil meraih penghargaan sebagai Marketeers Youth Choice Brands of the Year 2020 dalam ajang Marketeers XFest 2020. Berlangsung secara virtual, Kamis (26/11/2020), penghargaan ini menjadi pembuktian, New Ignis menjadi kendaraan pilihan di hati konsumen generasi muda.

“Kami berterima kasih kepada majalah Marketeers dan semua pihak yang selalu mendukung Suzuki hingga berhasil menyabet penghargaan sebagai merek city car pilihan Gen Z. New Ignis memang kami hadirkan sebagai The New Breed of Urban SUV yang mengutamakan desain yang modern, comfort, dan convenience dengan biaya perawatan yang kompetitif. Semua keunggulan ini menjadikan New Ignis menjadi SUV kota yang value for money dan memenuhi gaya hidup, khususnya generasi muda,” ujar Harold Donnel, 4W brand development and marketing research SIS, Jumat (27/11/2020).

Menueur dia, tampilan New Ignis yang menyiratkan gairah muda dan atraktif melalui desain eksterior dan interior modern sangat sesuai dengan representasi karakter anak muda yang dinamis. Tak hanya itu, beragam fitur kenyamanan juga disematkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas konsumen saat berkendara, seperti keyless entry, tilt steering, steering wheel with switch audio control and blue tooth phone connection, AC autoclimate with heater, 60:40 rear seat fold down, sporty look speedometer, dan bagasi berkapasitas 260 liter. Semua keunggulan ini membuat New Ignis mendapat sambutan meriah dari konsumen.

Untuk keamanan berkendara, New Ignis dibekali fitur keselamatan anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), brake assist (BA), dual SRS airbag, side impact beam, isofix, immobilizer, pretensioner front seat belt, dan new generation platform Heartec. Dengan dimensi 3.700 milimeter (mm) x 1.690 mm x 1.595 mm New Ignis dilengkapi mesin K12M berkapasitas 1.197 cc dan ground clearance setinggi 180 mm, sehingga mampu bermanuver dengan baik di jalanan perkotaan.

“Penghargaan ini menjadi kado ulang tahun Suzuki yang tahun ini memasuki usia ke-50 di Indonesia. Ke depan, kami akan terus menambah line up mobil yang bernilai kompetitif dan sesuai dengan karakter anak muda,” tutup Harold.

Marketeers Youth Choice Brands of the Year 2020 merupakan ajang yang digelar oleh majalah Marketeers untuk mengetahui siapa saja perusahaan atau brand di Indonesia yang mendapat tempat di hati konsumen gen Z Indonesia. Penghargaan didapatkan dari survei online dalam kurun waktu Oktober hingga November 2020 yang menjaring setidaknya 1.300 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 18-25 tahun.

Sumber:BeritaSatu.com