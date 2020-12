Operasi Tukar Wuling Digelar di Jabodetabek

Sabtu, 5 Desember 2020 | 13:23 WIB

Oleh : Harso Kurniawan / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Wuling Motors (Wuling) bekerja sama dengan Wuling Finance memulai program Operasi Tukar Wuling (OTW) di tujuh dealer resmi yang tersebar di area Jakarta dan sekitarnya. OTW merupakan program untuk memudahkan konsumen memiliki Almaz dengan memadukan tukar tambah, test drive, fasilitas pembiayaan hingga promo khusus.

“Melalui OTW, pelanggan bisa mendapatkan penawaran menarik serta kemudahan untuk dapat mengganti mobil lamanya dengan smart technology SUV Almaz. Dengan demikian, pelanggan dapat merasakan pengalaman berkendara yang berbeda, termasuk inovasi perintah suara berbahasa Indonesia, sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” ujar Sales Activation & Fleet Manager Wuling Motors Zia Ul Rahman, Sabtu (5/12/2020).

Program yang berjalan pada tanggal 5-6 Desember 2020 ini berkerja sama dengan tujuh jaringan dealer Wuling yang tersebar di area Jabodetabek, meliputi Wuling Prima Fatmawati, Wuling Arista Serang, Wuling Arista Cikokol, Wuling Arista Gading Serpong, Wuling Arista Bintaro, dan Wuling Maju Motor Karawaci, dan Wuling Arista Bogor.

“Kami menghadirkan program OTW sejalan dengan slogan Semua Jadi Lebih Mudah sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Wuling Motors memenuhi kebutuhan pasar otomotif Tanah Air di masa pandemi ini. Dengan mengikuti program ini, pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan promo terbaik dari kami. Harapannya para pelanggan dapat semakin dipermudah untuk memiliki produk Wuling," terang Campaign and Promotion Department Wuling Finance Muhamad Arif Veridianto.

Terdapat banyak promo menarikselama acara berlangsung, mulai dari harga beli seken terbaik, persetujuan kredit di tempat, gratis asuransi selama masa tenor atau bunga cicilan 0%, hingga gratis biaya perawatan berkala hingga 50 ribu km. Bagi konsumen yang melakukan transaksi saat kegiatan berlangsung, akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp 5 juta dan voucher trade-in senilai Rp 3 juta.

Almaz adalah SUV yang dilengkapi WIND (Wuling Indonesian Command), merupakan inovasi perintah suara canggih berbahasa Indonesia. SUV medium ini juga diakomodasi dengan panoramic sunroof, start-stop button, electric seat adjuster, 360 camera, smart multimedia 10.4” touchscreen, keyless entry, sound system keluaran Infinity by Harman, hingga peranti keselamatan yang lengkap. Almaz diperkuat mesin 1.500 cc turbocharged bertenaga maksimal 140 hp dan torsi 250 Nm dengan pilihan transmisi CVT 8-speed manual simulation dan manual 6 percepatan.

Almaz telah mendapatkan beragam penghargaan dari sejumlah media, mulai dari Carvaganza Editors’ Choice Award 2019, Forwot Car of The Year 2019, hingga Car of The Year dan Best Medium SUV versi Gridoto Award 2019. Dari sisi inovasi, WIND memperoleh respons positif mulai dari Apresiasi Inovasi 2019 kategori Teknologi oleh Koran Sindo dan Sindonews.com.

Sumber:BeritaSatu.com