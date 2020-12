Wisata Edukasi Kelinci Bambu Apus yang Menarik dan Lucu

Sabtu, 12 Desember 2020 | 08:45 WIB

Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com – Sekitar 188 ekor kelinci dari berbagai ras menghuni taman seluas 2 hektare di Kantor Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankeswanak) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Peternakan (KPKP) DKI Jakarta, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam perjalanan merawat kelinci, tidak seluruhnya berjalan mulus. Ada pula kelinci yang mati karena tidak sanggup bertahan dengan cuaca panas di Jakarta. Justru asupan pakan berupa rumput, sayuran jenis wortel, daun kol dan kangkung, serta pelet sebagai vitamin mampu membuat mereka bertahan hidup. Dalam waktu 3 hingga 4 bulan, kelinci harus bisa memenuhi berat tubuh minimal 1,5 kilogram. Dalam sehari seekor kelinci sanggup menghabiskan 50-100 gram makanan.

"Kalau kelinci jenis pedaging memang harus segitu. Tapi kita jadikan dia untuk bermain saja bukan untuk dijual dagingnya," kata Kobar, peternak di kawasan itu.

Kobar juga menyampaikan sejumlah pantangan pakan bagi kelinci, di antaranya kangkung atau sawi putih, sebab bisa memicu asam lambung yang tinggi bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Selain itu vitamin yang diberikan pun berasal tanaman herbal seperti kunyit serta garam yang dicampur ke dalam botol minuman kelinci. "Fungsinya untuk menambah kekebalan tubuh dan asupan cairan jangan sampai dehidrasi," katanya.

Renova Ida Siahaan yang juga dokter hewan sama sekali tidak menyangka bila kelinci peliharaannya berpotensi signifikan memperkenalkan Bambu Apus sebagai destinasi wisata edukasi kelinci kepada masyarakat umum. Berawal dari rasa kasihan karena kelinci hidup di dalam kandang, Renova pun melepas mereka di area taman.

"Saat saya olahraga, saya lihat kok mereka lucu-lucu bisa lompat-lompatan di taman sehingga saya pun sekarang rutin berolahraga bersama kelinci," kata Renova yang juga Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankeswanak) Dinas KPKP DKI Jakarta.

Pengelola Taman Kelinci mencatat tingkat reproduksi selama masa pandemi Covid-19 justru bergerak sangat cepat. Sekitar 2 bulan sekali beberapa ekor kelinci beranak. Dalam satu tahun, seekor kelinci mampu beranak empat sampai sepuluh kali. "Kalau mau digenjot bisa empat sampai sepuluh kali beranak. Tapi kasihan induknya. Kita buat interval," kata Renova.

Melihat potensi itu, Renova pun mulai melatih kelinci untuk keperluan pertunjukkan pada area kandang yang disiapkan di bagian depan taman. Menurut Renova kelinci adalah hewan yang bisa dilatih keterampilan. Salah satunya saat mereka dilatih berdiri saat ada orang yang mengarahkan kamera ponsel ke wajah kelinci.

Pelatihan atraksi kelinci dimulai sejak Oktober 2020 dan dirangkai promosi melalui media sosial.

Di tempat ini, pengunjung bisa berinteraksi dengan kelinci, mulai dari menggendong hingga memberi makan.

Bahkan pengunjung juga bisa membawa pulang pupuk organik cair dari urine kelinci untuk program Go Farm yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini tidak kurang dari 77 botol berisi pupuk organik cair tersedia di pintu masuk taman. Pupuk tersebut bisa dibawa pulang pengunjung.

"Estimasi per hari urine-nya kalau tidak salah 7-10 liter per hari dari seluruh kelinci. Air urine ini kita aerasi selama 21 hari sebelum dikemas ke dalam botol," katanya.

Pandemi Covid-19

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta membuat pengelola Taman Kelinci terpaksa membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung. Taman pun dibuka hanya pada Selasa, Kamis, dan Jumat pagi pukul 08.00-09.00 WIB.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelola Taman Kelinci telah memiliki kewenangan untuk memberikan tarif masuk wisatawan sesuai dengan Pergub Nomor 64 Tahun 2017 tentang tarif BLUD pada parameter edukasi wisata.

Tarif yang ditetapkan seharga Rp 5.000 untuk sekali masuk dan Rp 5.000 untuk pakan kelinci. Tapi selama pandemi, wisatawan bisa masuk secara gratis.

"Maksimum jumlah pengunjung rombongan sebanyak sepuluh orang, itu pun harus daftar dulu lewat website," kata salah seorang wisatawan Adjie (49).

Warga Kampung Rambutan, Jakarta Timur itu datang bersama putrinya setelah mendaftar via https://bit.ly/3p7q6C4.

Adjie bersama anaknya bisa berinteraksi secara langsung dengan kelinci-kelinci yang lucu dipandu oleh perawat ternak yang terlatih. "Kita bisa memberi makan, bermain-main dengan kelinci dan berfoto dengan nuansa instragramble. Kelincinya juga sehat dan lincah," katanya.

Menurut ayah dari empat anak itu, berinteraksi dengan kelinci tidak hanya sebagai pelepas kepenatan dari rutinitas kerja, tapi yang utama adalah mengajarkan anak tentang rasa tanggung jawab, kasih sayang serta keterampilan beternak.

Sumber:ANTARA