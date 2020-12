Berbelanja Produk UMKM, Klaster BUMN Pangan Akan Efektif?

Jumat, 11 Desember 2020 | 08:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Selain Presiden Joko Widodo, seruan berbelanja di warung tetangga atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lainnya disampaikan beberapa kalangan. Salah satunya dari Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO).

Ada delapan imbauan yang disampaikan FAO terkait hal tersebut, yakni pertama, mengingat para "pahlawan pangan" selama pandemi ini, seperti petani kecil nelayan, peternak, pengemudi truk dan para penjual di pasar atau swalayan yang menyiapkan bahan-bahan pangan untuk masyarakat.

Kedua, membeli makanan dari usaha kecil untuk mendukung mata pencaharian mereka di masa-masa sulit ini. Ketiga, ketika membeli makanan dari pasar selalu memakai masker untuk memastikan jarak fisik yang aman, dan jaga kebersihan tangan.



Keempat, berbelanja dengan bijaksana, yakni tidak membeli terlalu banyak pangan segar seperti buah, sayur, ikan, daging sapi, dan daging ayam pada satu waktu karena dapat mengakibatkan makanan rusak dan terbuang, dan ini akan meningkatkan sampah pangan dan menghabiskan uang.

Kelima, tidak perlu menimbun makanan di rumah karena Covid-19 tidak secara langsung mempengaruhi produksi makanan. Keenam, mengonsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Ketujuh, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan di rumah, dan ikuti praktik pengolahan makanan yang baik.

Sedangkan kedelapan, membagikan makanan atau mendukung bank makanan, kelompok masyarakat, atau badan amal yang menyediakan makanan gratis bagi orang-orang yang rentan sebisanya karena kedermawanan sangat penting selama krisis ini.

Guna mendukung harapan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dan juga seperti diserukan FAO, beberapa kementerian melakukan berbagai program. Bekerja sama dengan klaster pangan BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM menggagas program belanja di warung tetangga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UMKM.

Menurut Menkop UKM Teten Masduki program itu sekaligus mempermudah memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan sasaran program ini adalah koperasi, UMKM, dan masyarakat luas selama masa program April hingga Juni 2020 untuk tahap pertama dan kemungkinan berlanjut ke depan

Sembilan klaster pangan BUMN yang digandeng adalah RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT Garam, BGR, PPI, SHS, dan petani, di mana pada program itu mereka sebagai warehouse untuk warung UMKM atau koperasi.

Kerja sama dengan klaster BUMN pangan itu dinilai strategis karena mereka mempunyai gudang di berbagai daerah di Indonesia sehingga jika proyek percontohan ini berhasil akan diimplementasikan di seluruh Indonesia.

Program warung tetangga tersebut untuk komoditas yang tersedia pada tahap awal meliputi beras, telor, minyak, gula, sardin, kurma, dan tepung. Program tersebut ke depan ditargetkan akan mengakomodasi warung yang terdaftar mencapai 30.000 warung dengan harga wajar

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga terus berupaya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan stabilisasi harga pangan. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah Toko Mitra Tani yang menyediakan bahan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Kita berharap dengan bertambahnya Toko Mitra Tani di permukiman permukiman wilayah Jabodetabek tentu saja dapat meredam fluktuasi harga yang biasanya tinggi di awal Ramadhan, sehingga kita bisa langsung upayakan stabilisasi harga," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat meresmikan dua Toko Mitra Tani dan Pasar Mitra Tani di Koja, Jakarta Utara dan Rawasari, Jakarta Pusat pada awal Mei 2020.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi menambahkan Toko Mitra Tani dapat menjual bahan pangan dengan harga terjangkau karena langsung mendapat pasokan dari petani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Apakah kolaborasi klaster BUMN Pangan yang ditopang dengan kebijakan pemerintah tersebut berkelanjutan? Ini menjadi pertanyaan besar dan butuh upaya serius untuk bisa terwujud.

