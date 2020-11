Ini Daftar Presiden AS “Satu Periode”, Tidak Banyak

Sabtu, 7 November 2020 | 23:59 WIB

Beritasatu.com – Kekalahan Presiden Donald Trump dalam pemilihan 2020 menjadikannya hanya presiden ke-11 yang gagal melanjutkan ke periode kedua dalam dua abad lebih sejarah kepresidenan Amerika Serikat.

Itu termasuk Gerald Ford, yang sebetulnya hanya meneruskan masa jabatan Presiden Richard Nixon -- yang mengundurkan diri -- dan kemudian kalah dalam upayanya mempertahankan jabatan pada 1976. Jadi ketika maju sebagai calon presiden dan kalah, itu sebetulnya yang pertama untuk Ford.

Sebelum Trump, presiden terakhir yang kalah dalam pemilihan adalah George H.W. Bush pada 1992.

Grover Cleveland kalah dalam pemilihan ke periode kedua pada 1888, tetapi empat tahun kemudian kembali mencalonkan diri dan menang.Cleveland satu-satunya presiden yang menjabat dua periode tetapi tidak beruntun.

Kalau Ford dihapus dari daftar, artinya cuma ada 10 presiden satu periode sejak 1789 atau 231 tahun yang lalu, yaitu:

John Adams (1797-1801; kalah dari Thomas Jefferson pada 1800)

John Quincy Adams (1825-1829; kalah dari Andrew Jackson in 1828)

Martin Van Buren (1837-1841; kalah dari William Henry Harrison in 1840)

Grover Cleveland (1885-1889; kalah dari Benjamin Harrison in 1888)

Benjamin Harrison (1889-1893; kalah dari Grover Cleveland in 1892)

William H. Taft (1909-1913; kalah dari Woodrow Wilson in 1912)

Herbert Hoover (1929-1933; kalah dari Franklin D. Roosevelt in 1932)

Jimmy Carter (1977-1981; kalah dari Ronald Reagan in 1980)

George H.W. Bush (1989-1993; kalah dari Bill Clinton in 1992)

Donald Trump (2016-present; kalah dari Joe Biden in 2020)

Kalau Cleveland dihapus dari daftar, karena akhirnya dia mendapatkan periode keduanya, berarti Trump presiden satu periode yang ke-9.

