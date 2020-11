Kontras, Isi Laman Twitter Trump dan Biden

Beritasatu.com – Di abad informasi ini, bahkan suasana batin seseorang bisa dilihat di laman media sosial mereka.

Beberapa saat setelah sejumlah media massa arus utama memproyeksikan kemenangan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat, kandidat Partai Demokrat itu langsung memperbarui profil atau biografi di Twitter dengan tulisan “President Elect” atau presiden terpilih, Sabtu (7/11/2020).

Dalam suasana perayaan, Biden juga mengunggah video calon wakil presiden Kamala Harris, yang menelepon dia di sebuah taman untuk mengucapkan selamat.

Sebaliknya, suasana tegang, muram, dan penuh amarah menghiasi laman Twitter Presiden Donald Trump.

Tegang dan penuh amarah karena dia lagi-lagi melontarkan tuduhan pemilu curang, dan muram karena Twitter menyembunyikan rentetan cuitan itu yang dinilai menyesatkan publik dan melanggar aturan aplikasi penyedia konten.

Cuitan teranyar Trump setelah itu dibiarkan Twitter. Trump menulis dengan huruf kapital: “SAYA MENANG PEMILIHAN INI, DENGAN TELAK!”

Namun, bukan berarti Twitter mendiamkannya begitu saja. Di bawah tulisan Trump itu diberi catatan peringatan: “Sumber-sumber resmi mungkin belum menyimpulkan hasil pemilihan ketika cuitan ini diunggah.”

Kalau Trump sudah resmi digantikan Biden Januari nanti, dia berisiko diblokir Twitter jika sering melanggar aturan. Selama ini, Twitter memang mengadopsi kebijakan khusus yang mengistimewakan kepala negara atau tokoh internasional demi kepentingan publik. Di bawah kebijakan ini, Twitter tidak memblokir akun yang bersangkutan ketika melanggar aturan, tetapi hanya menyembunyikan atau menghapus cuitan dimaksud.

Untuk pengguna biasa, pelanggaran berulang akan berakibat pemblokiran.

Kembali ke Biden, unggahan yang dipasang paling atas adalah sebuah video dengan musik syahdu menggambarkan patriotisme dan semangat Amerika.

“Amerika, saya merasa terhormat karena kalian telah memilih saya untuk memimpin negara kita yang hebat. Kerja keras menunggu kita, tetapi saya janjikan ini: Saya akan menjadi presiden untuk semua warga Amerika -- baik kalian yang memilih saya atau yang tidak. Saya akan menjaga kepercayaan yang kalian taruh di pundak saya,” tulis Biden di atas video tersebut.

Harris juga memperbarui profilnya di Twitter dengan tulisan “wakil presiden terpilih” dan memasang slogan yang sama dengan Biden bertuliskan “Keep the faith!” (menjaga kepercayaan).

