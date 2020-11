Harris Terpilih Wapres Amerika, Warganet India Gempar dalam Haru

Minggu, 8 November 2020 | 06:54 WIB

Beritasatu.com – Para pengguna Twitter di India tidak bisa menahan luapan kegembiraan mereka ketika mendengar Joe Biden terpilih sebagai presiden dan Senator Kamala Harris akan menjadi wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat, Sabtu (7/11/2020).

Warga India cukup aktif di media sosial dan gemar membagikan apa pun yang sedang viral, sehingga momen seperti ini menciptakan euphoria.

Sebagian begitu senangnya mendengar berita tersebut hingga merasa terharu.

Harris adalah putri dari seorang ibu asal India dan ayah dari Jamaika, keduanya imigran di Amerika Serikat.

Dia bangga dan tidak pernah menyembunyikan akar keluarganya, termasuk ketika menerima nominasi sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat bulan Agustus lalu.

Sedikitnya 65 persen warga Amerika keturunan India mengatakan akan memilih pasangan Biden-Harris dalam jajak pendapat sebelum pemungutan suara dilakukan.

Tidak heran jika reaksi di media sosial begitu gempar.

“Saya menangis dan memeluk putri saya, ‘lihat sayang, dia terlihat sama dengan kita’,” tulis seorang pemilik akun.

Berikut berbagai reaksi di media sosial atas kemenangan Harris:

Crying and holding my daughter, “look baby, she looks like us.” pic.twitter.com/Gy4MAPoNjy — Mindy Kaling (@mindykaling) November 7, 2020

Ada juga yang menulis tentang ayah dan ibu Harris.

"Donald Harris dan Shyamala Gopalan tumbuh besar di bawah koloni Inggris di dua sisi berbeda planet ini -- Jamaika dan India. Sekarang, mereka adalah orang tua dari wakil presiden terpilih Amerika Serikat, perempuan pertama dalam jabatan ini.

Donald Harris and Shyamala Gopalan grew up under British colonial rule on different sides of the planet. Jamaica and India.



Now they are parents to the Vice President-elect of the US. The first woman in that role. pic.twitter.com/i5pI1IsMX4 — Megha Mohan (@meghamohan) November 7, 2020

Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on their Victory ... To be President and Vice President of USA 🇺🇸 @JoeBiden@KamalaHarris@WhiteHouse

Congratulations from India 🇮🇳 pic.twitter.com/KUTJngHqTB — Sailesh Mishra (@sailesh2000) November 7, 2020

This town in India is rooting for Kamala Harris with Hindu prayers and firecrackers. Harris visited the village as a child that was home to her maternal grandfather. pic.twitter.com/66Sm6C86AS — AJ+ (@ajplus) November 4, 2020

#India has contributed #USA its 1st Lady Vice President. Felicitations to Great Lady @KamalaHarris! India looks fwd to much stronger & growing relationship with #UnitedStatesofAmerica under Leadership of @JoeBiden, the President & Ms Harris, the Vice Pres. Congratulations America pic.twitter.com/vMC9ta4xVE — Jayant Baranwal (@jayantbaranwal) November 7, 2020

#Repost @shaunking (@get_repost)



A child of immigrants, her mother from India, her father from Jamaica, has just been elected the Vice President of the United States. ⁣

The American Dream is not true enough for the majority of Americans, but it is true for Kamala Harris. ⁣ pic.twitter.com/ChwBu6eBt6 — Jen Maharaj Singh (@ItsJennyJ) November 7, 2020

Congratulations, Vice-President-elect @KamalaHarris! It makes us proud that the first woman to serve as Vice President of the USA traces her roots to India. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2020

