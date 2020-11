Lagi, Trump Main Pecat di Twitter

Beritasatu.com – Hanya dua bulan menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memecat petinggi bidang keamanan, lewat Twitter.

Korbannya kali ini adalah pejabat di Departemen Keamanan Dalam Negeri, Chris Krebs, yang sebelumnya membantah tuduhan presiden bahwa telah terjadi kecurangan meluas dalam pemilihan presiden awal bulan ini.

Krebs adalah direktur Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber yang salah satu tugasnya menjamin keamanan pemilu.

Dia sebelumnya membuat pernyataan bersama dengan para pejabat terkait lainnya bahwa “tidak ada bukti kalau sistem pemungutan suara telah menghapus, menghilangkan atau mengubah suara, atau bahwa sistem ini direkayasa dengan cara apa pun”.

Di Twitter Selasa (17/11/2020) waktu setempat, Trump menulis: "Pernyataan oleh Chris Krebs tentang keamanan Pemilu 2020 belum lama ini sangat tidak akurat, karena telah terjadi penyelewengan dan kecurangan masif."

"Oleh karena itu, berlaku segera, Chris Krebs telah diberhentikan sebagai Direktur Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber."

Krebs sebelumnya mengindikasikan bahwa dia sadar sikapnya “menyampaikan kebenaran” akan berujung pemecatan, demikian dilaporkan CNN.

Tidak lama setelah cuitan Trump, dia merespon di Twitter juga: "Merasa terhormat bisa melayani. Kami bekerja dengan benar. Bertahan hari ini, mengamankan hari esok. #Protect2020."

Pekan lalu, Trump memecat Menteri Pertahanan Mark Esper, juga lewat Twitter, ditambah sejumlah petinggi lainnya di Pentagon. Dia menempatkan orang-orang yang loyal padanya di Kementerian Pertahanan padahal masa jabatannya tinggal dua bulan lagi.

