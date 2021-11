Menikah, Ria Ricis Berikan Aneka Suvenir Spesial

Rabu, 24 November 2021 | 10:01 WIB

Oleh : B1

Jakarta, Beritasatu.com - Pada hari Jumat (12/11/2021), Youtuber kondang Indonesia Ria Ricis resmi disunting oleh Teuku Ryan. Sehari berselang, Ria Ricis dan Teuku Ryan menggelar resepsi pernikahan di Hotel InterContinental Jakarta pada tanggal Sabtu (13/11/2021) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang mana makanan dan suvenir pernikahan yang dibawa pulang para tamu yang hadir.

BACA JUGA Sah, Selebgram Ria Ricis Jadi Istri Teuku Ryan

Dalam acara resepsi Ria Ricis seakan mewujudkan pernikahan impiannya dengan memakai gaun cantik yang sukses memukau pandangan semua tamu undangan. Salah satu gaunnya memiliki konsep ball gown yang mewah dan cantik berwarna biru.

Gaun ini terlihat spesial dengan detail brokat dan beadingnya dengan tetap mengusung konsep gaun pernikahan yang syar'i.

Uniknya gaun tersebut memiliki lampu kecil di beberapa bagian yang tersembunyi dan bisa menyala. Ketika lampu agak diredupkan maka seketika gaun akan tampak bersinar bak gaun seorang putri di negeri dongeng. Gaun yang didesain oleh desainer gaun pernikahan asal Bandung, Lisa Ju tersebut memang terinspirasi dari kisah Cinderella dengan sentuhan kearifan lokal.

Deretan Suvenir:

Selain menggelar pesta resepsi yang mewah, Ria Ricis dan Teuku Ryan juga memanjakan para tamu undangan yang hadir di pesta pernikahan mereka dengan snack, hidangan dan suvenir yang dibawa pulang. Mengingat situasi masih pandemi, maka dalam pesta pun tak disajikan makanan serta minuman melainkan dibawakan pulang pada para tamu undangan.

Berikut ini adalah deretan suvenir yang diberikan Ria Ricis:

BACA JUGA Wow, Ria Ricis dan Teuku Ryan Dapat Kado Pernikahan Klinik Kecantikan





1. Minuman fiber

Minuman yang memiliki manfaat untuk melangsingkan tubuh ini dibuat oleh seorang dokter kecantikan yang bernama Oky Pratama.



2. Lip cream

Kemudian souvenir yang kedua adalah produk lipcream berwarna merah yang menjadi favorit Ria Ricis.

3. Emas

Ria Ricis memberikan souvenir mewah berupa logam mulia berupa emas seberat 0,025 gram pada tamu undangan di pernikahannya.

4. Paket body care

Dalam kotak suvenirnya, terdapat juga paket body care lengkap dari mulai sabun hingga produk perawatan tubuh lainnya yang berasal dari brand lokal yang terkenal di Indonesia.

5. Hand sanitizer

Seakan ingin mengingatkan para tamu undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, Ria Ricis juga memberikan souvenir berupa satu botol hand sanitizer di dalam paket souvenir yang dibagikannya.

6. Satu set handuk

Kemudian suvenir pernikahan yang paling spesial adalah satu set handuk dari Howel and Co. Terdiri dari 3 set handuk yang lembut, mewah dan elegan. Ria Ricis ingin memberikan souvenir yang bisa dikenang oleh para tamu undangan di pesta pernikahannya dengan sesuatu yang dipakai setiap hari dan awet tahan lama.

Penasaran dengan apa saja kelebihan suvenir pernikahan dari Howel and Co? Simak ulasannya berikut ini.

Saat ini banyak kalangan artis yang menggunakan produk Howel and Countuk melengkapi acara istimewa mereka. Bahkan bukan hanya mereka saja, kalangan masyarakat umum pun banyak yang menyukai produk dari Howel and Co karena harganya yang terjangkau dengan kualitas premium.

BACA JUGA Ria Ricis Juga Dapat Kado Bulan Madu ke Bali

Berikut ini adalah kelebihan dari produk suvenir Howel and Co:

• Ragam produk bervariasi

Produk Howel and Co memiliki jenis produk yang bervariasi, yang bermanfaat dan merupakan produk kebutuhan harian setiap orang. Terdiri dari produk handuk single dan couple, handuk kimono atau bathrobe, piyama couple, paket ibadah, gift set, kids set, premium dan ultimate set, table ware hingga set serbet dan keset.



• Kemasan terbaik

Dikemas dengan kemasan yang eksklusif, rapi dan elegan yang membuat setiap penerima suvenir akan merasa dihargai dan diistimewakan oleh pemilik acara.

• Material terbaik

Produk suvenir dibuat dari bahan yang berkualitas terbaik yang mengutamakan kenyamanan penggunanya. Hal itu terbukti dari setiap produknya selalu memiliki kualitas yang terbaik di kelasnya, nyaman digunakan sekaligus awet dipakai untuk jangka panjang.

• Custom product

Setiap produk suvenir bisa dibuat lebih personal dengan tambahan bordir nama atau inisial huruf pada produk sesuai keinginan pemesan. Seperti misalnya untuk produk handuk bisa ditambah dengan bordir inisial nama atau tulisan khusus.

• Harga terjangkau

Meski produk Howel and Co terbuat dari bahan material paling berkualitas, namun harga yang dipatok tidaklah terlalu mahal. Sehingga semua orang dari berbagai kalangan bisa menggunakan dan membelinya untuk acara spesial mereka.

Menggunakan suvenir dari Howel and Co dapat menjadi alternatif pilihan. Anda bisa memilih jenis produk sesuai kebutuhan kemudian disesuaikan sesuai dengan keinginan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com