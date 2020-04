Dwayne Johnson Manfaatkan Masa Karantina

Jakarta, Beritasatu.com- Pada masa pandemi, karantina diri di rumah adalah salah kunci untuk menyelamatkan diri dan orang terkasih dari penularan virus Covid-19. Pun banyak orang yang berkeluh kesah, tetapi Dwayne Johnson justru menikmati masa-masa tersebut.

Meski banyak pekerjaan yang tertunda, dirinya merasa tinggal di rumah bersama keluarga selama masa karantina memberinya banyak manfaat. Salah satunya adalah waktu dengan keluarga yang lebih lama.

"Sebuah kebenaran, menghabiskan waktu di rumah dengan para perempuan (anak dan istri), menjadi berkat yang nyata dalam kegilaan yang kita alami,” tulisnya dalam sebuah unggahan video sambil memperlihatkan kedekatan dirinya dan sang anak, Tiana Gia.

Dalam kesempatan lain, pemain film Jumanji: The Next Level ini juga mengabadikan momen gembira. Terutama saat dirinya mengajarkan cara mencuci tangan 20 detik sambil menyanyikan lagu Your Welcome dari film Moana.

Selain kebersamaan dengan sang anak, pria yang akrab disapa The Rock ini juga menceritakan betapa hangatnya hubungan ia dengan sang istri, Lauren Hashian. Dia juga memberikan pesan untuk pasangan lainnya yang juga sedang menjalani karantina di rumah, agar bisa menjadi pendengar yang baik bagi pasangan.

"Jadilah pendengar yang lebih baik. Pada waktu ini, kita tidak beroperasi dengan kapasitas otak dan emosional seperti biasanya. Rangkul pasanganmu," tukasnya.