Bioskop Tutup Imbas Covid-19, Aturan Piala Oscar Diubah

New York, Beritasatu.com - Academy of Motion Picture Art and Scince mengubah aturan Piala Oscar setelah pandemi virus corona (Covid-19).

Dewan gubernur menyetujui perubahan aturan yang memungkinkan film tayang di platforms streaming atau video on demand dapat dilombakan pada penghargaan tahunan ini, selama bioskop ditutup.

"Akademi yakin bahwa tidak ada cara yang lebih besar untuk melihat film dibanding melihat di teater," kata Presiden Akademi, David Rubin, dan CEO Akademi Dawn Hudson dalam sebuah pernyataan bersama, Selasa atau Rabu WIB (29/4/2020).

"Komitmen kami untuk itu tidak berubah dan tak tergoyahkan."

Perubahan aturan ini bersifat sementara, yakni hanya berlaku untuk Oscar tahun lalu dan akan berakhir ketika bioskop dibuka di penjuru negeri.

Sebelumnya, film harus diputar di bioskop di Los Angeles selama setidaknya tujuh hari agar memenuhi syarat untuk dipertimbangkan masuk Oscar. "Meski demikian, pandemi Covid-19 yang secara historis tragis mengharuskan pengecualian aturan sementara penghargaan kami," kata mereka.

Platform streaming seperti Netflix telah membuat Hollywood jungkir balik, menarik bintang papan atas seperti Robert De Niro dan Martin Scorsese dan memproduksi konten yang menang penghargaan seperti Roma-film bahasa asing terbaik 2019- yang jadi rival dari studio film konvensional

Bioskop di AS ditutup sejak pertengahan Maret, membuat penayangan film-film besar terpaksa diundur. Sebagian film, termasuk animasi Trolls World Tour, langsung dirilis ke platform streaming. Hal yang sama dilakukan oleh film komedi Judd Apatow, The King of Staten Island, dan film fantasi Artemis Fowl yang tayang di platform streaming ketimbang menunggu bioskop dibuka.

Upacara penghargaan Oscar akan dilangsungkan pada 28 Februari 2021 di Hollywood.