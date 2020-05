Queen Rilis Single “You Are the Champions” untuk Tenaga Medis

Beritasatu.com – Grup musik rock Inggris, Queen, merilis single yang merupakan hasil modifikasi kecil dari lagu andalan mereka “We Are the Champions”, Jumat (1/5/2020), sebagai penghargaan untuk para tenaga medis di tengah pandemik virus corona.

Lagu tersebut sedikit dimodifikasi pada judul dan lirik di refrain terakhir menjadi “You Are the Champions”.

Gitaris Brian May dan drummer Roger Taylor merekam lagu tersebut secara terpisah dari kediaman masing-masing di London, sementara vokalis Adam Lambert menyumbangkan suaranya dari Los Angeles, AS.

Pendapatan dari lagu ini akan disumbangkan kepada dana penanganan Covid-19 melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Sebagai ayah dari seorang putri yang berada di garis depan, saya sangat memahami peran vital mereka yang bekerja setiap hari untuk menyematkan kita dan masyarakat,” kata Taylor, yang putrinya berprofesi sebagai dokter umum di London.

"Keberanian dan pengorbanan mereka harus dibalas tak lain dengan upaya 100% dari pemerintah kita untuk melindungi mereka. Mereka sangat berharga bagi kita semua dan mereka adalah juara sejati."

Single itu diproduksi setelah jadwal tur Queen ditunda akibat pandemik awal tahun ini.

"Saya sudah mengisolasi diri sejak dini. Bagi saya, tak perlu otak cerdas untuk memahami itu,” kata May.

"Virus ini akan mulai menginvasi, dan satu-satunya senjata yang kita punya adalah sekecil mungkin interaksi antar manusia. Jadi saya beranggapan melakukan [isolasi diri] adalah demi kesehatan saya sendiri, keluarga saya, dan semua orang,” ujarnya.

Dari Iseng

Untuk melewatkan waktu, dia memberikan tutorial di Instagram tentang cara memainkan beberapa lagu Queen yang paling terkenal, termasuk Bohemian Rhapsody.

Tutorial itu berbuntut permainan bareng dengan para penggemarnya, dan akhirnya May dan Taylor bermain lagu We Are The Champions.

May lalu melontarkan wacana untuk membuat sesuatu yang lebih besar, dan Lambert datang untuk membantu mewujudkan rencana itu.

"Saya kirim email ke mereka dan mengatakan, 'Tahu tidak, kita bisa mengubah kata-kata kalau mau, agar maknanya bisa sedikit berbeda’, dan saat itu kami teringat para petugas medis karena kita semua keluar dan bertepuk tangan untuk mereka setiap Kamis malam,” kata May.

Di Inggris, pada setiap Kamis malam para warga keluar rumah atau berdiri di balkon untuk bertepuk tangan sebagai simbol penghargaan bagi para tenaga medis.

"Jadi saya berpikir, 'Apa yang bisa diubah? Apakah menjadi 'You've paid your dues?',” kata May, merujuk pada baris pertama syair pada lagu itu yang berbunyi “I’ve paid my dues” (saya sudah tiunaikan kewajiban).

"Lalu Adam masuk dan hanya mengubah kata di refrain terakhir. Jadi dari 'we are the champions’ menjadi 'you are the champions'. Kami semua menjawab 'Ya, itu betul. Perubahan kecil yang indah'.”

"Artinya kami semua mendukung Anda, karena Anda sekarang adalah pahlawannya. Anda para pejuang yang menyelamatkan umat manusia di planet ini."

Single tersebut juga menampilkan basis Neil Fairclough.

You'll Never Walk Alone

"Lagu ini direkam di iPhone dan laptop," kata May. "Anda tidak harus memiliki studio jutaan dolar untuk membuat rekaman."

Secara kebetulan, lagu We Are The Champions terinspirasi oleh lagu lama You'll Never Walk Alone, yang menjadi lagu tema tak resmi untuk menjaga persatuan selama pandemik virus corona ini.

Di puncak kesuksesannya pada 1977, Queen bermain singkat di gedung Bingley Hall di Stafford – dan ketika vokalis Freddie Mercury meninggalkan panggung, para penonton mulai menyanyikan lagu karya Rodgers & Hammerstein itu dengan harapan dia mau tampil lagi.

"Saya masih ingat ekspresi wajah Freddie seperti mengatakan, 'Lagu apa ini? Kita harus menyambutnya’," kenang May.

"Jadi menurut saya itulah momen ketika We Are the Champions dan We Will Rock You dilahirkan – karena kami secara sadar mulai melibatkan audiens sejak saat itu,” ujarnya.