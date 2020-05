Sekuel Kelima Transformer Akan Dirilis Juni 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Studio film Paramount Pictures telah menetapkan waktu perilisan dari sekuel film baru Transformers.

Proyek film baru ini, merupakan sekuel kelima dalam franchise atau waralaba film yang sudah berjalan cukup lama.

Menurut sejumlah laporan, film kelima Transformer ini akan diputar di bioskop pada 4 Juni 2022.

Pihak Paramount Pictures sendiri saat ini disebutkan sedang mengembangkan lebih dari satu alur cerita untuk waralaba film ini.

Baru-baru, pihak studio disebutkan telah meminta Joby Harold dan James Vanderbilt untuk menulis naskah terpisah untuk alur cerita film baru tersebut.

Waralaba Transformer sendiri dimulai dengan kemunculan aktor Shia LaBeouf dan Megan Fox, pada tahun 2007.

Selanjutnya, pihak studio merilis empat sekuel Transformer berikutnya yaitu, Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014) dan The Last Knight (2017).