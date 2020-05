Meninggalnya Didi Kempot Jadi Trending di Twitter

Jakarta, Beritasatu.com - Meninggalnya penyanyi campursari Didi Kempot membuat publik hiburan di Indonesia berduka. Pasalnya, pria berjuluk "The GodFather Of Breken Heart" itu belakangan tengah naik daun kembali dengan lagu-lagu campursari yang dipopulerkannya.

Bahkan berita meninggalnya Didi Kempot pagi ini menjadi trending topic di media sosial Twitter. Ada dua hastag yang menjadi trending terkait meninggalnya adik dari komedian almarhum Mamik "Srimulat" itu yakni #DidiKempot dan #SobatAmbyarBerduka.

Berdasarkan pantau Beritasatu.com, hingga kini sudah ada 403.000 postingan di#DidiKempot dan lebih dari 56.000 di tagar #SobatAmbyarBerduka.

"Di tinggal pas lagi ambyar-ambyare. RIP mas Didi Kempot The Godfather of Broken Heart #SobatAmbyarBerduka," tulis @RollanLeweriss4 sambil menunggah sebuah video konser Didi Kempot disalah satu stasiun televisi yang ditonton ribuan penonton itu.

Duka dan kesedihan juga tak hanya dirasakan masyarakat umum, sejumlah publik figure Indonesia pun mengungjapkan kesedihannya atas meninggalnya Didi Kempot. Sebut saja penyanyi Yuni Shara yang mengungkapkan sangat kehilangan sosok Didi Kempot. Bahkan Yuni mengungkapkan dirinya harus mengubur impiannya bisa berduet dengan sang maestro lantaran Didi telah meninggal dunia.

"Pagi ini saya rasanya harus mengubur bayangan & rencana itu (Berduet dengan Didi Kempot). Karena mas Didi sudah harus pergi dan saya tidak akan pernah menemani mas Didi menyanyikan lagu "Kapusan Janji". And I Feel so Broken Heart Now. Teringat tgl 21 April 2020, saat mas Didi mengungkapkan kegembiraan akan hasil rekaman suara saya saat menyanyikan lagu ciptaan nya," curhat Yuni Shara dalam akun media sosialnya.

"Selamat Jalan mas Didi yang baik... Dan Terimakasih sudah mempercayakan lagu "Kapusan Janji" yang saya rekam di tgl 16 April 2020. 2020.... Really Full of Surprise." tulis Yuni sambil memajang emoji sedih atas meninggalnya sang maestro campur sari itu.

Sejumlah publik figure dan masyarakat senidir hingga kini masih mengungkapkan rasa duka dan kesedihannya atas meninggalnya sang maestro campursari itu yang secara mendadak.