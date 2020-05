Peduli Covid-19, 300 Selebritas Indonesia Bersatu Kumpulkan Rp 2,5 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 300 selebritas yang terdiri dari aktor, penyanyi, komika, perancang busana, hingga atlet Indonesia menggelar Konser Amal Satu Indonesia, Minggu (11/5/2020). Rangkaian kegiatan dari program "Emtek Peduli Corona" itu berhasil mengumpulkan Rp 2,5 miliar.

Sebelumnya, sejak Maret lalu sampai sesaat menjelang penyelenggaraan konser amal, donasi dari program Emtek Peduli Corona, terkumpul dana Rp 12,5 miliar. Sementara itu, perolehan donasi dari pihak sponsor konser amal mendonasikan Rp 6,3 miliar.

Nantinya, semua dana dan donasi yang terkumpul akan diserahkan kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih untuk membantu penanggulangan pandemi virus corona. Mulai dari alat pelindung diri (APD), alat kesehatan, dan sembako ke seluruh penjuru tanah air. Sedangkan target Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih selanjutnya memiliki program #SejutaMaskerdanSembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengucapkan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang mendukung Konser Amal Satu Indonesia. Dirinya menilai, konser ini mampu menjadi wadah untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk melawan pandemik.

“Indonesia harus bersatu dan terus bergotong-royong. Semangat terus jangan kendor, karena wabah ini belum berakhir. Mari dukung program pemerintan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran kolektif untuk mentaati protokol kesehatan agar kita bisa mengakhrinya. Bersatu melawan Covid-19,” terang Doni.

Penampilan dari vokalis band terpopuler antara lain Ariel Noah, Pasha Ungu, Tantri Kotak, Giring Ganesha, Charly Setia Band, dan nama-nama besar yang dikenal luas di industri musik Tanah Air membuka Konser Amal Satu Indonesia dengan menyanyikan lagu Negeriku, disusul langsung penampilan dari Agnez Mo lewat lagu Be Brave.

Konser Amal Satu Indonesia juga mengajak pemirsa dan masyarakat untuk melihat lebih dekat pengorbanan serta perjuangan para pahlawan medis, di berbagai titik terdepan penanganan pandemi virus corona mulai dari keterbatasan APD hingga harus terpisah dari orang-orang terkasih.

Rossa sebagai satu di antara artis yang turut serta berkomitmen dalam Konser Amal Satu Indonesia berkesempatan untuk menyapa langsung tim medis di RS. Sulianti Saroso, Jakarta. Mereka bercerita akan kerinduan bertemu dengan keluarga di kampung halaman.

“Kita harus menghargai perjuangan para petugas medis yang berjuang. Sepanjang hidup, ini adalah tahun pertama saya tidak mudik bertemu keluarga di kampung halaman. Namun inilah cara terbaik untuk menunjukkan seberapa besar cinta kita pada mereka,” terang Rossa.

Selain itu, Agnez Mo juga berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso, dr Mohammad Syahril melalui sambungan video conference. Begitu besar perjuangan tim medis yang menangani pasien Covid-19. Bahkan satu di antara tenaga medis dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso harus gugur di tengah perjuangannya.

"Indonesia bangga memiliki tim medis terbaik. Mereka adalah pahlawan bangsa yang berada di garda terdepan. Banyak hal yang patut untuk kita syukuri salah satunya adalah memiliki banyak waktu dengan orang-orang terkasih," ungkap Agnez.

Komitmen yang dipersembahkan para selebritis dalam konser ini diharapkan dapat menebarkan semangat positif bagi masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu. Seperti yang ditunjukkan Sang Raja Dangdut Rhoma Irama lewat kolaborasi yang sangat manis bersama dengan alumnus ajang pencarian bakat Indosiar, yakni D’Academy, Lida (Liga Dangdut Indonesia) serta Bintang Pantura saat menyanyikan lagu terbaru yang diciptakan oleh Rhoma Irama berjudul, Virus Corona.

Sementara itu, komika Ernest Prakasa, Raditya Dika, Abdel, Bintang Emon Suca, Mo Sidik, Uus, dan komika ternama lainnya mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja serta tidak mudik demi menekan laju penyebaran Covid-19.

Tidak ketinggalan Golden Voices yang terdiri dari Titiek Puspa, Hetty Koes Endang, Iis Sugianto, Dessy Ratnasari, Joy Tobing, dan beberapa penyanyi dengan suara emas lainnya tampil kompak dengan lagu Arti Kehidupan, karya Doel Sumbang.

Adapun sportscaster dan atlet berkolaborasi membawakan lagu Garuda Di Dadaku yang menggugah semangat untuk tetap bersatu. Tidak hanya selebritis, tenaga medis pun tidak ketinggalan untuk turut menyumbangkan suaranya. Lagu We Are The World yang dibawakan Agnez Mo menutup konser amal itu.