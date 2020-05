Ini Selebriti dan Pengusaha yang Sukses Setelah Usia 50 Tahun

Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali hidup Anda. Seperti para selebritis dan pebisnis ini yang meraih kesuksesan setelah usia 50 tahun. Berikut kisah sukses selebriti yang bisa menjadi inspirasi.

1. Morgan Freeman

Proyek besar pertama Morgan Freeman adalah sabun kuno (vintage) Another World dan The Electric Company saat masih berusia tiga puluhan. Namun namanya melambung setelah berperan di film Street Smart 1987, ketika aktor itu sudah berusia 50 tahun. Melalui film ini, Morgan mendapatkan nominasi Oscar pertamanya kategori aktor pendukung terbaik. Dua tahun kemudian, Freeman membintangi Driving Miss Daisy yang membuatnya menjadi bintang internasional dan mendapat Golden Globe sebagai aktor terbaik.

Dia telah membintangi lebih dari 50 film dan dinominasikan lima Academy Awards. Selain itu, memenangkan Oscar untuk aktor pendukung terbaik dan penghargaan Screen Actors Guild (SAG) karena perannya dalam Million Dollar Baby.

2. Betty White

Sejumlah penonton mungkin mengingat Betty White dari komedi situas (sitkom) The Golden Girls, pada periode 1985 hingga 1992. Namun ia mendapatkan terobosan besar di The Mary Tyler Moore Show pada 1973 ketika ia berusia 51 tahun. Aktris Amerika Serikat (AS) berusia 98 tahun ini telah menikmati paling lama karier di bisnis pertunjukan. Meski memulai karir televisinya pada 1939, namun nama Betty tidak menjadi besar sampai dia berusia lima puluhan. Film terbarunya adalah Toy Story 4.

3. Judi Dench

Salah satu aktris yang paling dicintai di Inggris, Judi Dench dikenal karena karya teaternya. Dia telah bekerja di dunia televisi sejak 1959 dan film sejak 1964.

Namun namanya terkenal baru pada usia 51 ketika berperan di A Room with a View, yang memenangkan Bafta untuk aktris terbaik kategori peran pendukung. Dia juga berperan pada usia 61 sebagai M dalam reboot James Bond, GoldenEye. Dia juga mengulang peran itu dalam enam film James Bond.

Tahun ini di usianya 85 tahun, Judy tampil di tiga film utama. Dench telah dinominasikan untuk tujuh Academy Awards, dan telah memenangkan satu kali karena berperan dalam Shakespeare in Love tahun 1998. Dia telah dinominasikan untuk 27 Baftas dan memenangkan 10, serta dinominasikan 12 Golden Globes. Dia juga meraih dua penghargaan Screen Actors Guild (SAG).

4. Christoph Waltz

Christoph Waltz telah bekerja konsisten di dunia film dan televisi Jerman sejak 1980-an. Namun baru pada usia 53 tahun namanya melambung di Inglourious Basterds karya Quentin Tarantino, pada 2009. Dari film itu, ia mendapatkan Academy Award. Dia telah menggeluti lebih 20 film Hollywood termasuk The Green Hornet, Water for Elephants, Django Unchained, Spectre dan No Time to Die.

5. Jane Lynch

Kebanyakan orang mengenal Jane Lynch dalam perannya yang memenangkan penghargaan sebagai Sue Sylvester di Glee, yang diraih pada usia 50 tahun. Lahir pada 1960, Lynch telah menjadi aktris yang bekerja sejak 1988 di dunia film dan televisi. Namun Glee adalah film yang membuatnya menjadi bintang, memenangkan dua Emmy, dua Golden Globe dan tiga Screen Actors Guild (SAG).

6. Julia Child

Dikenal sebagai koki selebriti pertama, Julia Child memperkenalkan masakan Prancis ke AS melalui bukunya yang terkenal Mastering the Art of French Cooking pada 1962, ketika dia berusia 50 tahun. Dia kemudian menjadi koki televisi pertama di Amerika dengan acaranya The French Chef pada 1963.

7. Kolonel Sanders

Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fired Chicken (KFC), tidak mencapai kesuksesan sampai ia berusia 61 tahun. Pengusaha itu menjadi koki berusia empat puluhan dan baru memulai usaha waralaba Kentucky Fried Chicken pada usia 62 tahun, dan mencapai status ikon pada usia 75. Nama aslinya adalah Harland Sanders tetapi dia diberi gelar kolonel oleh gubernur Kentucky, yang merupakan kehormatan tertinggi negara bagian.

8. Bram Stoker

Dilahirkan pada 1847, Bram Stoker terkenal dengan potret vampirnya yang paling terkenal di dunia, Dracula, yang diterbitkan pada 1897, ketika novelis Irlandia itu berusia 50 tahun. Sebelumnya, ia telah menulis beberapa cerita pendek dan buku-buku non-fiksi tetapi masih tetap bekerja, sebagai manajer Lyceum Theatre di London.

9. Ray Kroc

Ray Kroc dikenal karena mengubah McDonald menjadi merek di seluruh dunia melalui model bisnis waralaba. Merek burger didirikan oleh Dick dan Mac McDonald, serta Kroc. Mereka bertemu dan membeli waralaba pertamanya ketika berusia 50 tahun. Kroc makin dikenal pada usia 63, setelah membuka 400 waralaba makanan cepat saji.