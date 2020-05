Paul McCartney dan Andrew Lloyd-Webber Musisi Terkaya di Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Paul McCartney harus puas berbagi posisi dengan Andrew Lloyd Webber berada di posisi puncak dalam daftar musisi terkaya di Inggris 2020 versi The Sunday Times. Keduanya berhasil mengumpulkan kekayaan 800 juta poundsterling atau setara Rp 14,5 triliun (kurs, Rp 18.169).

McCartney menduduki posisi puncak berkat kenaikan kekayaannya sebesar 50 juta poundsterling. Hal itu berkat tur dunia yang menggiurkan dan buku anak-anak pertamanya, Hey Grandude!, yang berada di puncak daftar terlaris New York Times tahun lalu.

Sedangkan impresario teater Lord Lloyd-Webber adalah satu-satunya bintang dalam daftar yang melihat penurunan nilainya. Penilai kekayaan Watts menghitung bahwa penutupan sementara teater akibat pandemi Covid-19 di West End dan Broadway telah menghapuskan 20 juta poundsterling dari kekayaannya.

Rihana menempati peringkat ketiga dengan kekayaan diperkirakan 468 juta poundsterling. Penghasilan Rihanna sebagian besar karena merek kosmetik Fenty Beauty, di mana 15% sahamnya dilaporkan bernilai 351 juta poundsterling. Rihanna, yang berusia 32 pada Februari, adalah musisi muda di antara musisi-musisi terkaya Inggris, yang kebanyakan terkenal di tahun 1960-an dan 70-an.

Robert Watts, yang menyusun daftar tahunan The Sunday Times, mengakui kehadiran Rihana dalam daftar tersebut akan mengejutkan banyak orang. "Sangat sedikit orang yang tahu dia tinggal di Inggris sampai musim panas lalu. Sekarang dia berada di posisi yang tepat untuk menjadi musisi pertama yang mencapai status miliarder di Inggris," katanya dikutip BBC.

Meskipun Rihanna membuat namanya dalam musik, dia belum merilis album sejak 2016. Ia bahkan belakangan berkonsentrasi pada kerajaan fashion-nya. Fenty Beauty diluncurkan pada September 2017, dan dirancang untuk memenuhi beragam jenis dan warna kulit dibandingkan merek kosmetik biasa.

Berkat dukungan bintang ini dan 82 juta pengikut Instagram-nya mampu membukukan penjualan 78 juta poundsterling dalam beberapa minggu pertama. Perusahaan itu sekarang dihargai 2,4 miliar poundsterling.

Rihanna juga memiliki lini pakaian dalam, Savage X Fenty, dan terus menerima royalti dari lagu-lagu hit seperti SOS, Umbrella, dan Only Girl In The World. Kekayaannya sebesar 468 juta poundsterling membuatnya menjadi musisi wanita terkaya tidak hanya di Inggris, tetapi dunia.

Bahkan dia berada di atas Madonna (462 juta poundsterling), Celine Dion (365 juta poundsterling), dan Beyonce (325 juta poundsterling). Tur perpisahan Sir Elton John juga menambahkan 40 juta poundsterling untuk kekayaannya, menempatkannya di tempat keempat. Sementara pentolan Rolling Stone, Sir Mick Jagger berada di urutan kelima dengan 285 juta poundsterling.

Di antara 40 orang yang berpenghasilan tertinggi, hanya Ed Sheeran dan Adele yang lebih muda, dengan kekayaan masing-masing 200 juta poundsterling dan 150 juta poundsterling.

Ed Sheeran menduduki puncak daftar musisi muda (berusia 30 tahun ke bawah), menambah 40 juta poundsterling untuk keseluruhan kekayaannya setelah menyelesaikan tur dunia 255 penampilan pada Agustus tahun lalu. Lebih jauh ke bawah daftar, ada entri baru untuk generasi bintang pop berikutnya, yaitu Dua Lipa (24 tahun) dan George Ezra (26 tahun) masing-masing bernilai 16 juta poundsterling.

Musisi Terkaya di Inggris 2020

1. Lord Lloyd-Webber 800 juta pound

1. Sir Paul McCartney 800 juta pound

3. Rihanna 468 juta pound

4. Sir Elton John 360 juta pound

5. Sir Mick Jagger 285 juta pound

6. Olivia and Dhani Harrison 270 juta pound

6. Keith Richards 270 juta pound

8. Sir Ringo Starr 260 juta pound

9. Michael Flatley 206 juta pound

10. Ed Sheeran 200 juta pound

10. Sir Rod Stewart 200 juta pound

10. Sting 200 juta pound

Musisis Terkaya di Inggris di Bawah 30 Tahun

1. Ed Sheeran 200 juta pound

2. Harry Styles 63 juta pound

3. Niall Horan 50 juta pound

4. Little Mix 48 juta pound

5. Louis Tomlinson 45 juta pound

6. Liam Payne 44 juta pound

7. Zayn Malik 36 juta pound

8. Sam Smith 33 juta pound

9. Rita Ora 20 juta pound

9. Stormzy 20 juta pound

11. George Ezra 16 juta pound

11. Dua Lipa 16 juta pound

Sumber: Sunday Times Rich List 2020