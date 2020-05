Sepelekan Covid-19, YouTuber Indira Kalistha Menuai Kecaman Warganet

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Youtuber Indira Kalistha tiba-tiba mencuat di jagat media sosial. Tidak banyak yang tahu siapa Indira sebelum pengakuannya dalam sesi wawancara yang dinilai sama sekali meremehkan virus corona (Covid-19).

Youtuber yang memiliki 3,1 juta subscriber itu sepertinya sama sekali tidak prihatin dengan kondisi bangsa yang kini sedang berjuang lepas dari virus corona (Covid-19). Bukannya membantu pemerintah menggencarkan imbauan untuk melakukan pola hidup sehat, termasuk menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, Indira justru berlaku sebaliknya.

Dalam salah satu sesi wawancara, Indira mengaku dirinya jarang memakai masker saat ke luar rumah. "Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask, aku pakai setiap hari. Kalau masker yang udara-udara gitu, aku enggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu, kayak, ‘Bu, bisa pakai maskernya?’ Pakai. Tapi, kalau enggak ditegur, kita lepas lagi. Ini nafas sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh. Sesak, nih, dada juga sesak," ujarnya.

Kontan saja penturuan Indira itu langsung disambut cibiran dan kecaman dari warganet. Tagar Indira Kalistha sempat memuncaki trending topic di Twitter.

Salah satunya datang dari alamat akun @ongmona yang menuliskan,"this is what a real influencer is #IndiraKhalista." Lalu dengan nada keras akun beralamat @sanessensen menuliskan,"Another stupid people in this planet #IndiraKhalista."

Tidak ketinggalan akun @findmern apa yang disampaikan Indira adalah perilaku orang bodoh yang pertontonkan ke publik.

"Ya Allah, Ramadhan udah mau selesai aja. Covid19 kapan?? Semuanya udh pda gabut then there's so much people show his stupidity on public and being so loud and pround of that. #IndiraKhalista Sorry to say but u r cancelled :")