Kala Influencer Gagap Hadapi Era Normal Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Selama dua bulan lamanya, masyarakat Indonesia tanpa disadari sedang menjalani proses menuju tatanan kehidupan yang baru atau the new normal. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak sosial sudah menjadi kewajiban bersama, demi berdamai dengan virus corona yang menjejakkan kaki di Indonesia.

Pun demikian, tidak sedikit masyarakat yang masih gagap atau belum bisa menerima kebiasaan baru ini, dengan alasan ketidaknyamanan. Seperti ungkapan salah satu influencer ternama, Indira Kalistha yang menyuarakan pendapatnya di saluran YouTube milik artis Gritte Agatha.

Dalam video yang telah diturunkan atau take down oleh sang pemilik saluran, Indira dengan jelas mengatakan bahwa, dirinya tidak mengikuti anjuran WHO untuk sering cuci tangan setelah menyentuh barang-barang yang bisa saja menularkan virus corona. Tak hanya itu, ia juga mengakui bahwa dirinya tak ikuti aturan pemerintah untuk menggunakan masker saat keluar rumah.

"Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask, aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku gak pake, kecuali memang kaya ditegur kaya, 'bu bisa pakai maskernya?' pakai. Tapi kalau nggak ditegur ya lepas lagi. Ini napas sayang sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih dada juga sesek," kata Indira saat diundang sebagai tamu dalam konten Gritte Buka Praktek yang tayang di YouTube pada Kamis, (14/5/2020).

Tidak lama setelah ditayangkan, serbuan kritik dari warganet membanjiri kolom komentar video tersebut. Kedua influencer ini dinilai tidak menghargai jerih payah para petugas medis serta pemerintah yang telah bekerja keras menangani pandemik.

Bahkan beberapa public figure seperti Triawan Munaf, rupanya juga tak tahan untuk mengeluarkan unek-unek atas tayangnya konten tersebut. Triawan mengaku bahwa ia sedih melihat wawancara yang ditonton oleh jutaan orang tersebut.

"Saya hanya ingat pengorbanan para tenaga medis yang 24 jam setiap hari hidupnya terancam Covid-19 menangani pasien-pasien Covid-19 yang hingga hari ini angkanya masih bertambah terus," tulisnya.

Menurut mantan kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini, influencer seharusnya mampu bijak dalam mengeluarkan berbagai pernyataannya. Sebab, seseorang yang sudah terkenal di jagat maya bisa dengan mudah mempengaruhi sikap masyarakat, terlebih para penggemar setianya.

"Influencer juga punya tanggung jawab sosial. Salah satunya dengan menggunakan pengaruhnya untuk menyampaikan hal-hal bermanfaat melalui akunnya dan dalam interview," tambah ayah dari Sherina Munaf tersebut.

Tak hanya untuk Indira, ia juga mengeluaran rasa kecewanya untuk Gritte yang tak berperan meluruskan pernyataan salah tersebut. Bahkan, dalam kesempatan itu Gritte hanya tertawa terbahak, seolah memaklumi pernyataan yang diberikan oleh Indira.

“Untuk Gritte, saya sempat suka sama beberapa kontenmu. Tak sangka kamu tertawa ngakak menyaksikan pernyataan konyol dari narasumber. Apa Anda setuju? Viewers dan viral mungkin penting bagi Anda. Anda juga sempat bikin konten cara kilat untuk viral. Tapi jangan lupakan hati nurani dan tanggung jawab sosial kalau belum bisa," pungkasnya.

Selain Triawan Munaf, dr. Tirta pun turut melayangkan komentarnya untuk para influencer yang masih menyepelekan keadaan pandemik saat ini. Senada dengan pernyataan Triawan, dr Tirta mengatakan, sosok Indira yang dikenal banyak publik harusnya bisa menjaga situasi serta memikirkan dampak dari pernyataan itu, agar tidak semakin keruh di tengah banyaknya informasi simpang siur terkait Covid-19.

“Gini buat tokoh-tokoh, oknum siapapun. Saya nggak masalah situ nggak takut, bilang 'saya ga pake masker saya hidup', jangan menantang takdir. Kita di sini hidup karena ada alasan. Hidup mati memang diatur oleh Allah. Saya tahu. ada Covid atau tidak juga mati. Saya juga tahu. Tapi itu bukan alasan Anda semua untuk berkata yang meremehkan Covid," terangnya.

Video Dihapus

Setelah dua mendapat kritikan, sang pemilik saluran Youtube Gritte Agatha akhirnya menghapus atau take down video penuh kontroversi tersebut. Tidak hanya itu, melalui video singkat bertajuk, "Maaf..", ia juga akhirnya buka suara dan meminta maaf telah membuat kegaduhan akibat konten yang dibuatnya bersama Indira.

"Saya Gritte Agatha juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, atau bersedih atas konten yang saya upload. Saya minta maaf," ungkapnya.

Perempuan berusia 24 tahun ini mengaku tak ada niat sedikitpun untuk meremehkan virus corona yang tengah mewabah. Dengan segenap hati, ia memilih untuk menghentikan kontroversi ini segera sebelum persoalan beruntun panjang.

"Saya telah men-take down video saya agar tidak berkepanjangan. Sekali lagi saya minta maaf atas hati yang tersakiti. Semoga dengan kejadian ini saya menjadi content creator yang lebih memberikan manfaat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi," tukasnya.