Beritakan Skandal Covid-19 Itaewon, Dispatch Tuai Kritikan Fan "Line 97 Idol K-Pop"

Seoul, Beritasatu.com - Media selebriti K-Pop, Korea Dispatch, menuai kritikan dari fan "Line 97 Idol K-Pop" terkait pemberitaan kunjungan empat idol K-Pop ke kawasan Itaewon saat ditetapkan sebagai klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19).

Pada Senin (18/5/2020), Korea Dispatch melaporkan Jeon Jung-kook (Jungkook) dari boy group BTS, Cha Eun-woo (Eunwoo) dari boy group Astro, Jeong Jae-hyun (Jaehyun) dari boy group NCT 127, dan Kim Min-gyu (Mingyu) dari boy group Seventeen, telah menghabiskan waktu bersama di dua restoran dan salah satu tempat hiburan di Itaewon, pada 25 April 2020 malam hingga 26 April 2020 dini hari.

Dalam laporan itu, Korea Dispatch menyebutkan Jungkook, Eunwoo, Jaehyun dan Mingyu berkumpul di Itaewon untuk melakukan "gathering 97", merujuk pada grup persahabatan mereka yang dijuluki para fan sebagan "Line 97 Idol K-Pop".

"Mereka menghabiskan awal liburan emas (24 April - 5 Mei) di Itaewon, ulai dari malam tanggal 25 April hingga fajar tanggal 26 April 2020," tulis Korea Dispatch dalam unggahan di akun Instagram resmi @koreadispatch yang langsung dibanjiri banyak komentar fan keempat idol tersebut.

Kabar mengenai keberadaan idol K-Pop di kawasan Itaewon pada akhir April 2020 sempat mencuat beberapa waktu lalu, namun tak ada satu idol ataupun pihak agensi yang mengkonfirmasi, hingga Korea Dispatch memberitakannya.

Laporan tersebut sekaligus mengonfirmasi keberadaan empat idol K-Pop, yakni Jungkook, Eunwoo, Jaehyun, dan Mingyu, pada 25 April 2020, lengkap dengan sketsa peta Itaewon dan nama tempat hiburan yang mereka kunjungi, disertai keterangan saksi.

Berikut unggahan Korea Dispatch yang mengkonfirmasi kunjungan keempat "Line 97 Idol K-Pop" di Itaewon:

Berita mengenai kunjungan keempat idol K-Pop ke Itaewon yang merupakan pusat hiburan dan kawasan internasional di Korsel itu, langsung menggemparkan dunia K-Pop dan media sosial.

Pasalnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) sudah menetapkan Itaewon sebagai kluster baru penyebaran Covid-19, setelah menemukan salah satu pengunjung terkonfirmasi positif Covid-19.

Pasien tersebut diketahui telah mengunjungi setidaknya lima fasilitas hiburan di Itaewon, sehingga KDKC berusaha melacak lebih dari 5.500 orang yang mengunjungi kelab dan bar itu dari 24 April 2020 hingga 6 Mei 2020. Warga dan pengunjung di kawasan Itaewon juga disarankan untuk melakukan tes Covid-19, baik menunjukkan atau tidak menunjukkan gejala sakit.

Tak lama setelah pemberitaan Korea Dispatch, agensi dari keempat idol K-Pop tersebut langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Jungkook BTS berada di bawah naungan agensi Big Hit Entertainmet (BigHit), Eunwoo Astro dinaungi agensi Fantagio, Jaehyun NCT 127 merupakan asuhan SM Entertainment, dan Mingyu Seventeen dinaungi Pledis Entertainment.

Menyerbu

Namun reaksi yang ditunjukan fan keempat idol K-Pop tersebut justru berbeda. Mereka ramai-ramai menyerbu unggahan Korea Dispatch tersebut dengan melontarkan komentar kritikan, bahkan mempertanyakan apa yang salah dari kunjungan "Line 97 Idol K-Pop" ke Itaewon, karena dilakukan sebelum kasus Covid-19 Itaewon terkonfirmasi.

Beberapa fan bahkan tak sungkan menyatakan kebencian kepada Korea Dispatch karena telah mengusik kehidupan pribadi empat idol yang dikenal karena visual mereka yang ganteng dan prestasi seni mereka. Salah satunya adalah pengguna akun Instagram dengan nama @qvrrorra yang menulis komentar seluruhnya dengan huruf besar.

"Dispatch when will you mind your own business? Idols needs privacy too, and they go one week before the pandemic got discover. they already apologized because they go out. When will you apologies for going out huh? (Dispatch kapan Anda akan mengurus bisnis Anda sendiri? Idola butuh privasi juga, dan mereka pergi seminggu sebelum pandemi ditemukan. Mereka sudah meminta maaf karena mereka keluar. Kapan Anda akan minta maaf karena keluar juga huh?" kata fan tersebut.

Pernyataan senada juga disampaikan warga net asal Indonesia dengan akun Instagram @gracella_goo, "Dispatch kok tahu mereka keluar/jalan-jalan? Berarti Dispatch juga ikutan keluar ngikutin mereka dong? Berarti Dispatch gak ikutan sosial distancing juga dong. Bikin berita kayak gini padahal dia," kata warga net tersebut.

Hingga Selasa (19/5/2020), unggahan Korea Dispatch tentang keempat idol K-Pop yang terkonfirmasi mengunjungi Itaewon saat pandemi Covid-19 telah disukai 372.958 warga net dan mendapat 20.569 komentar yang sebagian besar mengkritik Dispatch ketimbang keempat idol K-Pop.