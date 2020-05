Penampilan Khloe Kardashian Kejutkan Penggemar

Los Angeles, Beritasatu.com - Selebritas Khloe Kardashian tampil mengejutkan 111,7 juta penggemarnya dengan serangkaian foto baru yang di-posting di akun Instagram.

Dalam foto tersebut, penampilan baru Khloe Kardashian memang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya.

Seperti dilansir dari laman The New York Post, Minggu (24/5/2020), wanita cantik ini segera menerima umpan balik dari kalangan penggemarnya, yang ramai mengomentari foto-foto tersebut.

"Khloe Kardashian keluar dari kebijakan lockdown dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Wow!" tulis salah seorang pengikut yang merasa terkejut dengan tampilan barunya.

"Aku baru saja melihat foto Khloe Kardashian dan nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya terlihat berbeda,” tulis penggemar yang lain.

"Oke siapa ini? Will The Real @khloekardashian Please Stand Up,” tambah penggemar lain.

Sementara, ada juga penggemar yang lain ikut mengunggah kompilasi foto-foto Khloe Kardashian selama bertahun-tahun.

"Khloe Kardashian memang selalu terlihat seperti orang yang berbeda setiap tahun,” tulis keterangan kompilasi gambar tersebut.