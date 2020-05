The Sacred Riana Tampil di Masters of Illusion

Jakarta, Beritasatu.com - Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana tampil di acara sulap Masters of Illusion yang ditayangkan di televisi Amerika Serikat.

"Diundangnya sudah dari tiga tahun lalu, cuma memang waktunya enggak cocok terus. Dan tahun lalu di hubungi lagi, lewat email, kalau enggak salah pas Desember 2019. Untuk syuting Januari 2020," kata manajer Sacred Riana, Bow Vernon saat dikonfirmasi belum lama ini.

Masters of Illusion merupakan salah satu program televisi populer yang menghadirkan beragam pesulap dari seluruh dunia dan telah mengudara sejak tahun 2000. Acara dibawakan oleh aktor serial Superman, Dean Cain.

The Sacred Riana tampil di episode 3 musim ketujuh bersama sejumlah pesulap seperti Michael Turco, Leon Etienne, Chipper Lowell dan Jay Jay yang tayang 22 Mei lalu.

Dia mengatakan jadwal syuting di program Masters of Illusion juga berbarengan dengan proses syuting salah satu program sulap di salah satu televisi swasta nasional. Namun hal tersebut bisa dicarikan jalan tengah sehingga Riana tetap bisa terbang ke Amerika.

"Jadi kita bisa berangkat ke US untuk syuting MOI (Masters of Illusion). Total cuma empat hari di US, terus langsung balik lagi ke Jakarta," kata Bow Vernon.

Bow menambahkan bahwa Riana akan tampil di satu episode lagi pada acara Masters of Illusion. Untuk tampil di acara tersebut, Riana bahkan harus mempersiapkan segalanya di sela syuting program televisi di Indonesia.

"Intinya mereka minta Riana main salah satu permainan yang mereka lihat di America's Got Talent," imbuhnya.