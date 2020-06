Jake Owen Nikmati Momen Kebersamaan di Tengah Pandemi

California, Beritasatu.com - Masa karantina atau lockdown akibat pandemi virus corona (Covid-19) rupanya memberikan manfaat tersendiri bagi penyanyi country asal Amerika Serikat (AS), Jake Owen (38 tahun). Pasalnya, Owen berkesempatan menemukan makna baru dalam mencintai dan menjaga orang-orang yang dikasihinya.

Pria yang memiliki nama lengkap Joshua Ryan Owen ini, merasa bersyukur bisa melihat anaknya tiap hari. Satu tahun lalu, Owen dianugrahi seorang anak perempuan pertama bernama, Paris Hartley. Selama karantina diri, Owen merasa dapat menjadi sosok ayah yang utuh.

"Aku tidak bisa memberitahu betapa senangnya saya melalui bulan-bulan ini. Saya berada di rumah setiap hari dan melakukan hal-hal sederhana. Seperti mengawasi gadis kecilku yang masih berusia satu tahun. Saya bisa tertawa terbahak-bahak di pagi hari ketika kita sedang memberinya sebotol susu," ungkap Owen seperti yang dilansir dari People, Rabu (3/6/2020).

Pelantun Down to the Honkytonk mengungkapkan, tidak keberatan istirahat dari kehidupan bermusiknya selama pandemi Covid-19. Bahkan selama karantina diri, Owen berhasil mengasah lebih dalam kreativitasnya. Alhasil, sebuah lagu bertajuk, Like Every Day tercipta.

"Aku tidak merasa seperti binatang yang dikurung. Saya belum pernah sebahagia ini dalam 15 tahun terakhir. Memang ini hal aneh untuk dikatakan di masa seperti sekarang, tapi saya berharap dengan virus ini bisa menghasilkan cinta dan energi yang sama kepada orang-orang memahami bahwa hidup ini rapuh. Mari kita mulai merawat lebih banyak orang di sekitar kita," tandas Owen.