Sosialisasi Era New Normal di Konser 10.000 Cinta untuk Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Berpegang pada kesamaan visi dan misi untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, konser musik First Festival From Home bertajuk 10.000 Cinta untuk Indonesia, akan digelar pada Minggu (7/6), di Berita Satu TV, First Warriors channel #999, First Lifestyle channel #3, YouTube dan Facebook First Media World, serta website https://www.firstmedia.com/event/first-festival-from-home.

Tidak hanya konser musik biasa, First Festival From Home sekaligus menyosialisasikan kampanye hidup bersih dan sehat di era new normal. Dengan donasi mulai dari Rp 10.000, penonton diajak bahu-membahu memberikan bantuan kemanusiaan mendukung kesehatan dan keamanan seluruh masyarakat Indonesia dari pandemi ini.

"Seluruh donasi yang terhimpun nantinya akan kami salurkan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, dan layanan penyemprotan disinfektan di area publik atau fasilitas umum dan fasilitas kesehatan yang rentan dengan penyebaran Covid-19,” ungkap Sudirman Said, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia.

Khusus untuk donasi 10.000 Cinta untuk Indonesia telah dibuka mulai tanggal 1 Juni hingga 15 Juni 2020. Bagi pelanggan First Media dan seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan donasi dengan cara scan QRIS di www.firstmedia.com/first-festival melalui salah satu aplikasi e-wallet yang tersedia, atau dengan melakukan transfer ke Link Net, PT (rekening Nobu Bank: 1013 0 999 001).

"Kami berharap dapat terus menghadirkan berbagai program yang dapat menemani dan menghibur seluruh keluarga Indonesia, agar terus semangat untuk berjuang menghadapi situasi dan kondisi yang penuh tantangan ini. Mari bersama-sama saling membantu dan menjaga diri, serta yakin bahwa semua tantangan akan terasa lebih ringan jika kita menghadapinya bersama-sama,” kata Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman.

Nantinya dalam konser akan tampil musisi ternama Indonesia di antaranya Yovie & Nuno, Sandhy Sondoro, Padi Reborn, dan Java Jive. Selain itu akan ada spesial talk show membahas tentang persiapan menghadapi tantangan dan peluang di era new normal bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, dan figur publik Donna Agnesia.