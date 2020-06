Kylie Jenner Puncaki Daftar Selebritas Berpenghasilan Terbesar 2020

Los Angeles, Beritasatu.com - Meski telah dicopot dari daftar miliarder dunia, Kylie Jenner malah diganjar gelar selebritas dengan bayaran tertinggi 2020 oleh Forbes.

Bahkan, Kylie mencetak bayaran paling tinggi dan memimpin daftar 100 selebritas setelah mencatatkan penghasilan sebesar US$ 590 juta atau setara dengan Rp 8,2 triliun (kurs Rp 13.958) dalam 12 bulan terakhir.

Dikutip Reuters, Jumat (5/6/2020) bayaran yang dicetak Kylie tersebut sebagian besar berasal dari penjualan 51 persen saham di lini Kylie Cosmetics ke Coty pada 2019.

Saudara tiri Kim Kardashian ini menjadi berita utama seminggu yang lalu ketika Forbes mencopot status miliarder setelah meninjau data dari penjualan Coty.

Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Kanye West dengan penghasilan sekitar US$ 170 juta. Sebagian besar bayarannya itu berasal dari kesepakatannya dengan Adidas untuk merek sepatu sneaker Yeezy.

Sebagian besar dari daftar sepuluh besar selebritas bayaran tertinggi didominasi oleh para atlet. Sebut saja juara tenis Roger Federer mengambil tempat ketiga dengan bayaran sekitar US$ 106,3 juta.

Bayaran tersebut sebagian besar dari kesepakatan dukungan dengan perusahaan pakaian Jepang Uniqlo dan pembuat jam tangan mewah dunia, Rolex.

Cristiano Ronaldo menampati posisi keempat dengan penghasilan US$ 106,3 juta, Lionel Messi di peringkat kelima sebesar US$ 104 juta, Neymar di peringkat ketujuh sebesar US$ 95,5 juta, dan pebasket Lebron James di peringkat kesembilan dengan US$ 88,2 juta.

Berikut, daftar 10 selebritas dengan penghasilan tertinggi di tahun 2020:

1. Kylie Jenner US$ 590 juta

2. Kanye West US$ 170 juta

3. Roger Federer US$ 106,3 juta

4. Cristiano Ronaldo US$ 105 juta

5. Lionel Messi US$ 104 juta

6. Tyler Perry US$ 97 juta

7. Neymar US$ 95,5 juta

8. Howard Stern US$ 90 juta

9. Lebron James US$ 88,2 juta

10. Dwayne Johnson US$ 87,5 juta