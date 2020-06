Angelina Jolie: Diskriminasi Tak Bisa Ditoleransi

California, Beritasatu.com - Aktris Angelina Jolie merasa tindakan diskriminasi dan impunitas tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun.

"Hak bukan milik kelompok mana pun untuk diberikan kepada kelompok lain. Diskriminasi dan impunitas tidak dapat ditoleransi, dijelaskan atau dibenarkan,” kata Jolie seperti dilansir dari laman People, Sabtu (6/6/2020).

“Saya berharap, kita bisa bersama-sama sebagai orang Amerika untuk mengatasi kesalahan struktural yang mendalam di masyarakat kita," tambahnya.

Peraih Piala Oscar berusia 45 tahun ini, juga menyumbangkan dana sebesar US$ 200.000 atau sekitar Rp 2,8 miliar (kurs Rp 14.095 per dolar AS) untuk organisasi NAACP Legal Defense Fund.

"Saya mendukung NAACP Legal Defense Fund dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan rasial, keadilan sosial, dan seruan mereka untuk reformasi legislatif yang mendesak," tandas Jolie.

Sebelumnya, Jolie telah menyumbangkan dana sebesar US$ 1 juta atau setara Rp 14 miliar untuk organisasi No Kid Hungry, dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan selama pandemi Covid-19.