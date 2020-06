Konser 10.000 Cinta untuk Indonesia Mengumpulkan Donasi Rp 62 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Demi membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media mempersembahkan First Festival From Home bertajuk Konser 10.000 Cinta untuk Indonesia. Konser pertama yang digelar pada, Minggu (7/6/2020) ini berhasil mengumpulkan dana donasi sebesar Rp 62 juta.

Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman merasa sangat bersyukur atas animo dan kepedulian besar yang diberikan oleh masyarakat. Dana donasi yang terus akan dikumpulkan hingga 15 Juni 2020 ini nantinya akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI).

"Kami ingin mengajak partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menunjukkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama, dengan turut membantu penyediaan kebutuhan medis di rumah sakit dan puskesmas, di kota-kota sekunder seperti Cikampek, Purwakarta, Tegal, Kediri, Serang, Madiun, dan lainnya melalui donasi mulai dari Rp 10.000,” terangnya di sela konser pada, Minggu (7/6/2020).

Dirinya pun menambahkan, misi dari konser ini sejalan dengan program corporate social responsibility (CSR) First Media yang ditandai dengan penyerahan donasi 63.480 multivitamin dan 4.500 alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis ke sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19.

"Melalui program donasi ini, kami berharap agar mereka tetap sehat dan siap dalam menghadapi perkembangan terkait penanganan Covid-19 di era new normal nantinya, serta turut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Dukungan dari berbagai pihak termasuk di antaranya para pengisi dan pendukung acara sangat penting, dan menjadi cerminan dari semangat persatuan kita dalam menghadapi situasi ini,” jelas Marlo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh First Media dalam membantu pemerintah menangani pandemi ini. Nantinya, seluruh donasi yang terhimpun disalurkan untuk penyediaan APD bagi tenaga medis dan layanan penyemprotan disinfektan di area publik atau fasilitas umum dan fasilitas kesehatan yang rentan dengan penyebaran Covid-19

Ia pun mengatakan, dalam kondisi saat ini, Indonesia membutuhkan dorongan semangat untuk bersatu, dan bergerak cepat melawan virus Covid-19. Dengan demikian, rasa gotong royong antar sesama akan terbangun dan membuat Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Konser ini merupakan upaya yang baik untuk mengajak masyarakat yang mampu menolong yang tidak mampu. Bagi yang memiliki kesempatan bisa turun menjadi relawan, bagi yang ahli bisa mengobati yang terkena virus Covid-19. Jadi kita harus atasi ini dengan cepat, tegas, dan bersatu,” jelas Jusuf Kalla.