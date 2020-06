Sandhy Sondoro: Kita Bersatu Melewati Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Sandhy Sondoro salah satu musisi yang terlibat dalam konser bertajuk 10.000 Cinta untuk Indonesia menuturkan saat ini masyarakat Indonesia harus bersatu padu, saling mengasihi, dan juga tak saling membenci dalam melewati masa sulit pandemi Covid-19.

Dalam konser Sandhy tampil menyanyikan Jadilah Cinta. Lelaki berusia 46 tahun itu mengatakan, lagu ini merupakan ersembahan dirinya untuk orang-orang, terutama yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi virus Covid-19.

"Saya rasa lagu ini cocok untuk kondisi kita saat ini. Lagu ini mempunyai pesan cinta kasih. Saya ciptakan bukan hanya untuk orang-orang yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi Covid-19, tetapi saya dedikasikan untuk semua orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, bagi orang banyak, dan alam semesta,” terangnya di sela-sela konser, Minggu (7/6/2020).

Ia pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa mengulurkan sedikit rezeki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di tengah situasi ini. Katanya, dengan keikhlasan yang diberikan, donasi dengan angka Rp 10.000 pun bisa memberikan dampak besar bagi orang lain.

Selain Sandhy Sandoro, acara yang berlangsung selama dua jam ini juga dimeriahkan oleh musisi ternama Indonesia di antaranya Yovie & Nuno, Java Jive, dan Padi Reborn yang membuka dan sekaligus menutup konser 10.000 Cinta untuk Indonesia.

Kehadiran konser ini tak lain untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media mempersembahkan First Festival From Home yang digelar pada, Minggu (7/6/2020). Konser ini berhasil mengumpulkan dana donasi sebesar Rp 62 juta.

Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman merasa sangat bersyukur atas animo dan kepedulian besar yang diberikan oleh masyarakat. Dana donasi yang terus akan dikumpulkan hingga 15 Juni 2020 ini nantinya akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI).