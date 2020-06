Tanpa Video Musik, Lagu "Sour Candy" Lady Gaga dan Blackpink Raih 52 Juta Penonton

New York, Beritasatu.com - Lagu "Sour Candy" hasil kolaborasi penyanyi Amerika Serikat, Lady Gaga, dengan Blackpink, girl group K-Pop, meraih lebih dari 52 juta penonton di Youtube, meskipun tanpa video musik.

Dalam jangka waktu 12 hari sejak diluncurkan pada 28 Mei 2020, lagu "Sour Candy" telah ditonton 52.089.357 penonton di Youtube, dan mendapat 421.366 komentar warganet. Lagu tersebut bahkan sempat menjadi trending saat hari peluncuran pada 28 Mei 2020.

Tak hanya itu, lagu kolaborasi Lady Gaga dan Blackpink tersebut juga menorehkan rekor di tangga lagu Billboard. Pada Senin (8/6/2020), Billboard mengumumkan "Sour Candy" berada di posisi 33 dalam tangga lagu Hot 100 pekan ini.

Hot 100 merupakan tangga lagu untuk lagu-lagu terpopuler dari semua genre di Amerika serikat. Ini menjadi yang pertama bagi Blackpink untuk bisa menembus tingkat 40 besar di Hot 100 Billboard.

Sebelumnya, girl group dengan empat anggota yakni, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa itu, pernah meraih posisi 41 tangga lagu Hot 100 Billboard dengan lagu "Kill This Love", juga posisi ke-55 saat merilis lagu "Ddu Du Ddu Du", dan posisi 93 dengan lagu "Kiss and Make Up" hasil kolaborasi dengan Dua Lipa.

"Sour Candy" masuk dalam album keenam Lady Gaga yang bertajuk Chromatica. Lirik "Sour Candy" merupakan perpaduan dari bahasa Inggris dan Korea, yang menceritakan tentang sisi perempuan yang menunjukkan sikap keras di luar, namun tetap manis di dalam dan membutuhkan waktu untuk bisa melihat sisi manis tersebut, sama seperti permen asam yang bagian luarnya terasa masam, tetapi setelah beberapa saat dinikmati akan terasa manis.

Lady Gaga mengungkapkan, dia secara pribadi memilih untuk berkolaborasi dengan Blackpink karena menyukai lagu-lagu girl group itu, yang menyuarakan kekuatan perempuan. Lady Gaga bahkan memberi kepercayaan kepada Blackpink untuk menulis bagian lirik yang hendak mereka nyanyikan, baik dalam part berbahasa Inggris maupun Korea.

Mengenai lagu kolaborasinya yang tanpa video musik, Lady Gaga mengatakan, ingn secepatnya dapat melakukan syuting video klip lagu "Sour Candy" dengan Blackpink. Pengambilan gambar untuk video musik lagu "Sour Candy" terpaksa ditunda karena pandemi virus corona (Covid-19).

Berikut lagu "Sour Candy" hasil kolaborasi Lady Gaga dan Blackpink.