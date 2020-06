BTS dan Army Beri Donasi untuk "Black Lives Matter" Senilai US$ 2 Juta

Seoul, Beritasatu.com - Grup vokal K-Pop, BTS, bersama fan mereka yang disebut Army, sama-sama memberikan donasi untuk mendukung "Black Lives Matter" (BLM) yang melakukan gerakan antirasis atau melawan diskriminasi rasis. Tidak tanggung-tanggung, donasi dari BTS dan Army kepada BLM mencapai US$ 2 juta atau sekitar Rp 28,174 miliar.

Gerakan BLM yang mendunia pascakematian George Floyd, pria kulit hitam yang meninggal pada 25 Mei 2020, setelah disiksa polisi kulit putih, telah mendapat simpati selebriti dunia, termasuk bintang K-Pop.

BTS yang berada di bawah naungan Big Hit Entertainment, dikonfirmasi telah mentransfer dana sebesar US$ 1 juta atau sekitar Rp 14,087 miliar pada 5 Juni 2020. Konfirmasi tersebut disampaikan pihak BLM yang menyebut Big Hit dan BTS menyatakan berkomitmen dan berdiri bersama BLM dalam gerakan melawan diskriminasi ras.

"Orang kulit hitam di seluruh dunia saat ini menderita karena trauma penindasan selama berabad-abad. Kami tersentuh oleh kemurahan hati BTS dan semua pendukung kami di seluruh dunia yang berdiri dalam solidaritas perjuangan untuk kehidupan orang kulit hitam,” bunyi pernyatan BLM.

Mengikuti jejak idola-nya, One In an Army Charity Project juga mengumumkan telah mengumpulkan donasi dari fan BTS untuk membantu gerakan BLM dan berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 1 juta. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening BLM.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih atas donasi dari para Army BTS untuk membantu dan mensupport #BlackLivesMatter, bahkan donasi yang terkumpul senilai dengan jumlah donasi idola mereka BTS, sebesar US$ 1.000.000," demikian bunyi pernyataan One In an Army Charity Project, salah satu fandom terbesar Army BTS.

One in an Army Charity Project adalah kampanye amal global yang secara rutin mendesain dan melakukan proyek amal bulanan untuk membantu berbagai aksis sosial di seluruh dunia.

BLM juga mengonfirmasi bahwa beberapa bintang K-POP juga telah memberikan sumbangan pribadi mereka, antara lain Mark Tuan dari grup GOT7 yang berasal dari Los Angeles telah menyumbangkan US$ 7.000 agtau sekitar Rp 97 juta, yang ditujukan untuk dana George Floyd Memorial.

Rapper keturunan Korea-Amerika, pH-1, juga menyumbangkan dana sebesar US$ 3.000 atau sekitar Rp 41,6 juta ke BLM, dan Jae dari grup DAY6 memberikan sumbangan sebesar US$ 1.000 atau Rp. 14,8 juta untuk Minnesota Freedom Fund.

BTS dan Big Hit menjadi grup dan agensi pertama dalam industri pop Korea yang memberi donasi setelah kematian George Floyd pada 25 Mei yang memicu protes dan kemarahan terhadap kekerasan polisi disana.

"Sungguh menakjubkan melihat begitu banyak dari Anda berkumpul untuk mendukung #BlackLivesMatter. Terima kasih banyak untuk semua orang yang menyumbang, berbagi, menggunakan hastag dan membantu dengan segala cara untuk membuat ini menjadi mungkin!" bunyi pernyataan BLM.