Selamat Jalan Peniup Saksofon, Benny Likumahuwa

Jakarta, Beritasatu.com - Satu lagi musisi berbakat di genre jaz tutup usia. Musisi senior Benny Likumahuwa (73), yang dikenal piawai memainkan alat musik tiup saksofon, meninggal akibat penyakit diabetes yang sudah dideritanya sejak dua tahun lalu.

Konfirmasi kematian Benny, dikatakan oleh sang anak, Barry Likumahua, di rumah duka, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (9/6/2020).

Dilansir dari Antara, Barry mengatakan kondisi sang ayah terus menurun sejak April lalu. Konon, situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Covid-19, yang diterapkan sejak 3 bulan lalu menjadi pemicu kondisi kesehatan Benny menurun. Akhirnya pukul 08.00 WIB, Benny berpulang ke Yang Maha Kuasa.

"Kondisinya menurun karena punya masalah dengan diabetes dan ginjalnya juga. Papa juga sudah cuci darah dari 2018 dan masih bisa beraktivitas. Yang paling bikin dia drop itu saat PSBB sih,” kata Barry.

Sejak pandemi Covid-19, Barry mengaku jarang bertemu dengan ayahnya. Sebab, ia takut membawa virus jika datang ke rumah.

"Saya memang jarang ke rumah. Saya hanya mendengar kondisi Papa makin menurun sejak April, Mei, dan Juni. Kami pun sadar perjalanan Papa sudah panjang, kehidupannya juga sudah luar biasa banget. Jadi saya merelakan karena ini pasti yang terbaik,” jelas Barry.

Malam sebelum menghembuskan napas terakhir, Barry masih sempat melakukan video call dengan ayahnya. Namun sang ayah sudah dalam kondisi tidak sadar.

"Mama sama kakak perempuan yang menemani. Sabtu (6/6/2020) kemarin masih ketemu, kita makan bareng. Kemarin malam dan hari Minggu (7/6/2020) masih video call,” ujar Barry.

Dikatakan Barry, rencananya Benny Likumahuwa akan dimakamkan Rabu (10/6) di Tempat Pemakaman Umum daerah Jombang, Tangerang Selatan.

Semasa hidupnya, diketahui Benny sangat lekat dengan musik jaz. Bahkan ia terlibat banyak dalam ajang musik jaz dunia, antara lain The Singapore Jazz Festival (1986), The Jakarta Jazz Festival (1988), The North Sea Jazz Festival (1990), The Asean Jazz Festival di Kuala Lumpur (1992), dan Malaysia Jazz Festival (1994).