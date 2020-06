Rilis Sekuel Film James Bond Dimajukan 5 Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Beradaptasi dengan hidup new normal beberapa film box office perlahan mulai dirilis. Dua di antaranya adalah sekuel film James Bond, No Time to Die dan dokumenter Ghostbusters berjudul Cleanin 'Up the Town: Remembering Ghostbusters. Rencananya dua film tersebut ditayangkan pada 2020.

Dilansir dari Antara, Minggu (14/6/2020), film yang lebih dulu tayang adalah dokumenter Cleanin 'Up the Town: Remembering Ghostbusters, pada 18 Juni 2020 di Crackle.

Film ini menampilkan wawancara lebih dari 40 orang bintang film serta para kreator yang bekerja di belakang layar. Sebut saja aktor Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Sigourney Weaver (Dana Barrett), dan Annie Potts (Janine Melnitz).

Hampir sama dengan dokumenter Ghostbusters, sekuel film James Bond yang awalnya rilis 25 November 2020 dimajukan lima hari menjadi 20 November 2020.

Kabar tersebut diumumkan pada hari Sabtu (13/6/2020) waktu setempat, melalui akun Twitter resmi James Bond dan mengikuti keputusan Warner Bros. Memajukan tanggal rilis James Bond konon karena pemindahan jadwal tayang King Kong vs Godzilla dari 20 November 2020 menjadi 21 Mei 2021.

Dikutip dari People, No Time to Die awalnya ditetapkan untuk rilis pada November 2019, tetapi kemudian diundur menjadi Februari 2020, dan kemudian ke April 2020. Keputusan tersebut diambil setelah kepergian sutradara Danny Boyle yang kemudian digantikan oleh Cary Fukunaga.

Pada bulan Maret 2020, diumumkan kembali bahwa tanggal rilis film tersebut ditunda hingga November sebagai akibat wabah virus Covid-19 yang menyerang berbagai negara di dunia.