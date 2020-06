Protokol Kesehatan, Kunci Utama Industri Film Bertahan di Tengah Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Produser MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan protokol kesehatan adalah kunci utama industri perfilman Indonesia untuk mengejar kesempatan emas di masa ini. Kesempatan di mana layanan over the top (OTT) atau streaming service seperti Netflix, Iflix, Disney Plus, dan HBO Max tengah berlomba masuk ke pasar Indonesia dan mencari konten-konten lokal yang berkualitas.

Menurutnya, OTT bisa membantu industri ini segera pulih dan berkembang di era digital ini.

Namun, jika Indonesia tidak mampu memanfaatkan momen ini, maka konten asing akan mengambil panggung dan menguasai pasar hiburan lokal Tanah Air.

"Mereka sedang mencari konten lokal agar produknya bisa diterima oleh masyarakat kita. Kita bisa isi dengan 70% konten lokal. Jangan sampai pemerintah tidak fokus dan kita kehilangan kesempatan saat ini dan juga di masa depan,” tukas Manoj dalam jumpa pers daring, di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Senada dengan Manoj, sebelumnya Ketua Umum Pengurus Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Deddy Mizwar, Selasa (16/6/2020), mengatakan desakan membuat protokol semata-mata untuk melindungi industri serta pelaku perfilman, dan juga sinetron di masa transisi kenormalan baru.

Ia pun khawatir, jika protokol kesehatan belum ada, maka imbas dari pandemi terhadap industri hiburan berbuntut panjang dan sukar untuk diselesaikan.