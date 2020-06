Konser Daring BTS Cetak Dua Rekor

Seoul, Beritasatu.com - Konser daring dari grup K-pop BTS, disambut antusias oleh para penggemar mereka yang biasanya disebut Army, untuk menikmati acara live streaming bertajuk Bang Bang Con the Live tersebut.

Agensi Big Hit Entertainment, Rabu (17/6/2020), dilansir dari Yonhap menyatakan, setidaknya tercatat sebanyak lebih dari tiga perempat juta orang atau mencapai 756.000 orang membeli tiket.

Dengan angka penonton tersebut, konser BTS itu pun mencetak rekor baru, yaitu sebagai pertunjukan online yang memiliki penonton global terbesar yang pernah ada untuk konser virtual berbayar.

Konser online yang tiketnya dijual dengan kisaran harga US$ 26-35, menghasilkan total pendapatan mencapai US$ 20 juta atau setara Rp 284,2 miliar (kurs Rp 14.210 per dolar AS).

Angka itu menunjukan bahwa dengan penggunaan teknologi dan penjangkauan penggemar yang tepat, masih ada banyak uang yang dihasilkan dari pertunjukan langsung.

Tidak hanya itu, konser berdurasi satu setengah jam itu juga diperkirakan akan mampu meningkatkan penjualan katalog suvenir boy band yang memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia ini.

Dengan angka-angka yang luar biasa tersebut, Big Hit Entertaiment, berencana akan kembali menggelar pertunjukan langsung virtual dalam waktu dekat.