Gitar Kurt Cobain Terjual Seharga Rp 85,4 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Gitar milik Kurt Cobain yang digunakan dalam Nirvana MTV Unplugged pada 1993 terjual melalui lelang dengan harga US$ 6 juta atau setara Rp 85,4 miliar (Kurs Rp 14.244). Gitar berjenis Martin D-18E tahun 1959 yang dimainkan Cobain dalam pertunjukan akustik itu dimenangkan Peter Freedman, pemilik Røde Microphones di Australia, dalam acara Music Ikon yang dijalankan oleh Rumah Lelang Julien di Beverly Hills, California. Tawaran dibuka pada US$ 1 juta untuk penjualan yang akhirnya memecahkan rekor dunia.

Cobain menggunakannya untuk memainkan lagu-lagu termasuk About a Girl dan All Apologies pada 18 November 1993, di New York. Lima bulan sebelum penyanyi dan penulis lagu itu meninggal pada usia 27 tahun. Sebelumnya di acara lelang yang sama, sebuah gitar khusus yang dimainkan oleh Prince di puncak ketenarannya pada 1980-an dan 1990-an dijual seharga US$ 563.500.

Prince memainkan gitar biru menyilaukan dengan simbol 'cinta' di lehernya ketika Tur bertajuk Purple Rain 1984, serta pada album klasik Lovesexy dan Sign O 'The Times. Dia menggunakannya hingga awal 1990-an. Para pengarsip yang mendata harta Prince di rumah Paisley Park dan markas musik di Minnesota baru-baru ini juga menemukan gitar yang dianggap hilang selama empat tahun sejak kematiannya akibat overdosis pada usia 57 tahun.

Tidak hanya itu, sabuk macrame yang dikenakan Elvis Presley sekitar 30 kali di atas panggung mencatatkan hampir 10 kali lipat dari harga yang diharapkan, dengan tawaran akhir US$ 298.000. Sedangkan gaun gading yang dikenakan oleh Madonna dalam video 'Vogue' pada 1990-nya dijual dengan harga US$ 179.200.