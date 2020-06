Donnie Yen Bikin Film tentang Wuhan

Jakarta, Beritasatu.com - Donnie Yen, aktor yang terkenal lewat perannya di serial film Ip Man akan menjadi produser film fitur-dokumenter Wuhan! Wuhan! Film nantinya mengisahkan saat-saat awal pandemi Covid-19 di Wuhan, Tiongkok.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu (24/6/2020), Donnie Yen memproduseri film ini bersama pemenang Oscar, Donna Gigliotti yang sukses menggarap Shakespeare in Love, dan Silver Linings Playbook. Sementara, di kursi sutradara dipilih Gong Cheng yang dikenal sukses dengan film dokumenter A Bite of China dan Voice of the Earth.

Untuk alurnya, film ini mengikuti 36 jam dalam kehidupan sejumlah karakter berbeda yang terjalin di Kota Wuhan, Tiongkok, yang tengah dilanda virus.

"Film ini adalah bukti universalitas dari pengalaman pandemi kolektif masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa tidak peduli negara mana, tidak ada yang kebal terhadap penyakit. Di sini manusia memiliki kemanusiaan yang sama dalam perjuangan untuk bertahan hidup,” kata Donnie Yen.

Sebagai langkah awal proses produksi, 30 orang kru mulai mengambil gambar di Wuhan, tepatnya pada awal musim semi tahun ini. Dengan menangkap rekaman nyata, film Wuhan! Wuhan! berusaha menceritakan kisah nyata dari petugas kesehatan yang berjuang melawan virus.

Film menceritakan seorang pengemudi sukarela yang memberikan tumpangan gratis kepada para pekerja medis setiap hari, seorang tukang cukur yang secara sukarela melayani pekerja medis secara gratis, dan vlogger yang memberikan obat kepada pasien.

Ada pula seorang psikoterapis yang menawarkan konseling psikologis pasien, pengawas pembuangan limbah medis, pasangan yang menjalankan klinik pribadinya. dan para dokter dari ruang gawat darurat yang berusaha menyelamatkan nyawa pasien.

Ditambahkan, film ini akan menunjukkan bagaimana orang berjuang, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mencintai ketika bencana melanda. Kami percaya bahwa setiap penonton akan menyaksikan iman dan harapan pada Wuhan! Wuhan!