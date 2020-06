Blackpink Torehkan Rekor Youtube di Single How You Like That

Seoul, Beritasatu.com - Band Korea, Blackpink menorehkan rekor baru untuk pemutaran video musik di YouTube lewat single terbaru How You Like That. Sebanyak 1,65 juta penggemar menyetel untuk pembukaan lagu baru mereka itu memecahkan rekor yang dibuat oleh sesama bintang K-pop, BTS pada bulan Februari.

Lagu How You Like That yang sangat dinanti sekaligus menandai kembalinya Blackpink setelah absen selama setahun. Tahun lalu, kuartet K-pop itu menjadi artis pertama yang video musikknya disaksikan satu miliar di YouTube.

How You Like That disebut sebagai "pre-single" untuk album studio terbaru yang akan dirilis pada bulan September.

Dalam video musik terbaru ini, Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo berbagai pengaturan pencahayaan yang dramatis, dari latar belakang hutan yang rimbun dan istana es ke sebuah ruangan yang dipenuhi payung hangus, dan aula kubah besar. Mereka dikelilingi oleh penari dan patung kuda.

Lagu hip-hop-infused juga memadukan unsur-unsur musik Arab selama rap bait kedua Lisa, sementara liriknya menyampaikan pesan positif dan penuh harapan.

"Kami bernyanyi untuk memberikan pesan tidak gentar dengan situasi yang gelap dan untuk tidak kehilangan kepercayaan dan kekuatan untuk berdiri lagi," kata Jisoo dalam konferensi pers pra-rilis.

Blackpink dijadwalkan akan memperkenalkan untuk pertama kali lagu tersebut di talkshow Jimmy Fallon di Amerika Serikat, Jumat, 26 Juni 2020..

Blackpink dibentuk pada tahun 2016 di Seoul, dan dengan cepat menjadi salah satu band pop paling populer di Korea. Mereka menjadi girl band K-pop pertama yang tampildi festival musik Coachella, dan mencetak keberhasilan tangga lagu Inggris pertama mereka dengan single Kill This Love tahun lalu.

Kuartet juga merupakan grup musik yang paling banyak berlangganan di YouTube, dengan 37,5 juta pengikut yang menyebut diri mereka "Blinks".

Setelah mengambil cuti untuk membuat album debut mereka, mereka kembali dengan tampil di single terbaru Lady Gaga Sour Candy. Lagu ini mencapai nomor 17 di Inggris awal bulan ini, memberikan band ini hit terbesar mereka hingga saat ini.