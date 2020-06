Serial Sembilan dan Do[s]a Angkat Tema Keberagaman Nusantara

Jakarta, Beritasatu.com - Serial kolaborasi antar dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, berjudul Do[s]a dan Sembilan melibatkan penulis naskah Indonesia terkenal Salman Aristo, yang sukses dengan film Ayat-Ayat Cinta (2008), Laskar Pelangi ( 2008), Garuda di Dadaku (2009), dan Saiyo Sakato (2020).

"Serial ini selalu menjadi istimewa bagi saya sebagai pencipta. Kami berusaha mendorong batasan baru dalam menghasilkan kisah dengan tema Nusantara. Kedua serial ini akhirnya dapat dinikmati oleh penonton di Indonesia dan mudah-mudahan mampu mengangkat kisah kami ke tingkat dunia,” tutur Salman, Senin (28/6/2020).

Khusus untuk para pemain Indonesia dalam serial 10 episode ini termasuk Atiqah Hasiholan, Bima Azriel, Endhita Wibisono, dan Roy Marten, bersama dengan aktor dan aktris terkenal Malaysia Beto Kusyairy, Luqman Hafids, dan Sara Ali.

Sementara Vice President, Head of Astro Shaw and Nusantara Astro Raja Jastina Raja Arshad mengutarakan, konten yang melampaui batas geografis ini telah mencetak beragai prestasi. Pada 2019, Do[s]a telah mendapat nominasi kategori Drama Asia terbaik dari Asia Contents Award, dan telah memenangkan tiga penghargaan di Asian Academy Creative Awards. Serial Do[s]a dan Sembilan saat ini juga tersedia di platform Astro On Demand dan Astro Go Astro di Malaysia.

“Kami berharap penonton Indonesia menikmati rangkaian Do[s]a dan Sembilan, yang juga akan menjadi bagian dari festival ini. Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan untuk menampilkan dan mendorong konten kontemporer di Asia Tenggara,” terangnya.