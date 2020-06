Video "How You Like That" BlackPink Torehkan Tiga Rekor Baru Guinness World

Seoul, Beritasatu.com - Girl group K-Pop, BlackPink, menorehkan tiga rekor baru Guinness World Records lewat video lagu terbaru mereka "How You Like That" yang dirilis pada 26 Juni 2020.

Guiness World Records, Selasa (30/6/2020), mengumukan dengan meraih 86,3 juta penontonn di hari pertama rilis, video lagu "How You Like That" juga menorehkan tiga rekor baru, yaitu : video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam, video musik yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam, dan video musik Youtube Grup K-Pop yang paling banyak dilihat dalam 24 jam.

Ketiga rekor yang ditorehkan BlackPink tersebut, melampaui pemegang rekor sebelumnya yakni boyband K-Pop, BTS, saat merilis lagu "Boy With Luv" hasil kolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat (AS), Halsey, pada April 2019.

BlackPink juga berhasil menggeser pemegang rekor sebelumnya untuk video YouTube yang paling banyak ditonton dalam 24 jam termasuk Ariana Grande dengan lagu "Thanks, Next" (55,4 juta penonton), Taylor Swift lewat single "Look What You Made Me Do" (43,2 juta penonton) dan BlackPink sendiri dengan lagu "Kill This Love" (56,7 juta penonton) yang dirilis awal 2019.

YouTube juga mengonfirmasi kepada Guinness World Records bahwa pemutaran perdana langsung video lagu 'How You Like That' BlackPink mencapai 1,66 juta pemirsa secara bersamaan, dan menetapkan dua catatan rekor baru, yakni artis dengan penonton premier YouTube terbanyak, dan pemutaran perdana video musik di YouTube dengan penonton terbanyak.

"How You Like That" adalah pre-single pertama dari album yang akan dirilis BlackPink yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa, pada September 2020.

BlackPink yang berada di bawah asuhan YG Entertainment, dibentuk pada tahun 2016. Selain mengeluarkan album, BlackPink juga berkolaborasi dengan beberapa penyanyi luar negeri. Pada akhir Mei 2020, BlackPink meluncurkan lagu kolaborasi dengan penyanyi AS, Lady Gaga, berjudul "Sour Candy", yang juga memecahkan rekor di AS dan Inggris.

BlackPink juga menjadi girl group yang paling banyak diikuti di Spotify serta grup musik dengan pelanggan terbanyak di YouTube, melampaui One Direction.