Video Terbaru Blackpink Pecahkan Lima Rekor Dunia

Seoul, Beritasatu.com - Bintang musik K-Pop Blackpink berhasil memecahkan lima rekor dunia Guinness World Records dengan video musik terbaru mereka berjudul How You Like That.

Penampilan Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo bahkan telah memecahkan beberapa rekor sebelumnya, yang sempat dipegang oleh penyanyi Ariana Grande serta Taylor Swift.

Melansir laporan Aceshowbiz, Kamis (2/7/2020), video musik How You Like That merupakan pertanda kembalinya mereka setelah istirahat selama setahun. Dalam video tersebut, mereka melantunkan single utama, dari studio band LP, yang akan keluar pada September mendatang.

Video yang menampilkan anggota Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo dalam hutan hujan yang rimbun dan istana es, dilihat 86,3 juta kali di hari pertama rilis. Berkat angka ini, mereka berhasil mengantongi tiga rekor Guinness World Record baru.

Ketiga rekor tersebut adalah 'Video YouTube' yang paling banyak dilihat dalam 24 jam, 'Video musik' yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam. Serta, video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh grup K-pop.

Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh sesama grup K-pop, BTS dan Halsey. Video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam seeblumnya dipegang oleh Ariana Grande dan Taylor Swift.

Pimpinan YouTube juga mengkonfirmasi kepada Guinness World Records bahwa pemutaran perdana How You Like That yang ditayangkan secara langsung mencapai 1,66 juta pemirsa di saat yang bersamaan.

Angka itu memecahkan dua rekor baru, yaitu kategori video Youtube dengan penonton terbanyak saat penayangan perdana dan kategori video musik dengan penonton paling banyak saat penayangan perdana.