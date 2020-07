Seminggu Dirilis, Video "How You Like That" BlackPink Tembus 200 Juta Penonton

Seoul, Beritasatu.com - Baru seminggu diluncurkan, video lagu "How You Like That" dari girl group K-Pop, BlackPink, telah menembus 200 juta penonton di Youtube. Hingga Pukul 19.50 WIB, Jumat (3/7/2020), video "How You Like That" telah ditonton 202.204.449 orang di Youtube dan masih tetap menjadi nomor 1 trending worldwide (dunia) di Youtube.

YG Entertainment selaku agensi BlackPink, merilis pemberitahuan tentang rekor baru video lagu "How You Like That" melalui akun Instagram YG Family (@ygent_official), pada Jumat (3/7/2020), sekitar pukul 18.46 waktu setempat atau pukul 16.46 WIB.

Lewat pengumuman itu, YG Entertainment juga menyampaikan terima kasih kepada Blink, sebutan untuk fan BlackPink, yang mendukung video lagu "How You Like That" lewat streaming Youtube dan platform musik digital lainnya, sehingga memecahkan banyak rekor.

"#BLACKPINK 'How You Like That' M/V HITS 200 JUTA penonton @Youtube. Blink di seluruh dunia, terima kasih banyak!" bunyi kutipan pernyataan YG Entertainment.

Video lagu "How You Like That" dirilis di Youtube pada 26 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Hanya dalam waktu 24 jam setelah dirilis, video tersebut telah ditonton 86,3 juta penonton, dan memecahkan rekor sebagai video musik terbanyak yang ditonton dalam 24 jam pertama.

Soompi menyebutkan, video "How You Like That" mencapai 200 juta penonton di Youtube dalam waktu tujuh hari, 46 menit. Ini menjadikan "How You Like That" video musik grup K-pop tercepat yang mencapai 200 juta penonton, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Blackpink lewat lagu "Kill This Love" yang dirilis padaawal 2019. Sebelumnya, lagu "Kill This Love" dari BlackPink mencapai 200 juta penonton dalam waktu 11 hari, 18 jam, dan 50 menit.

Tak hanya itu, video lagu "How You Like That" juga memecahkan rekor yang dipegang oleh penyanyi asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift, lewat lagu "Look What You Made Me Do" yang mencapai 200 juta penonton di YouTube dalam waktu 7 hari dan 14 jam.

"How You Like That" juga merupakan video musik kedelapan BlackPink yang mencapai 200 juta penonton setelah lagu "BOOMBAYAH", “As If It’s Your Last”, “Playing with Fire”, “Whistle”, “DDU-DU DDU-DU”, “Kill This Love”, and “STAY”.

"How You Like That" adalah pre-single pertama dari album yang akan dirilis BlackPink yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa, pada September 2020.

BlackPink yang berada di bawah asuhan YG Entertainment, dibentuk pada tahun 2016. Selain mengeluarkan album, BlackPink juga berkolaborasi dengan beberapa penyanyi luar negeri.

Pada akhir Mei 2020, BlackPink meluncurkan lagu kolaborasi dengan penyanyi AS, Lady Gaga, berjudul "Sour Candy", yang juga memecahkan rekor di AS dan Inggris. BlackPink juga menjadi girl group yang paling banyak diikuti di Spotify serta grup musik dengan pelanggan terbanyak di YouTube.

Berikut tayangan musik video "How You Like That" dari Blackpink: