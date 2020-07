Selebritas Instagram, Dwayne Johnson Geser Posisi Kylie Jenner

Jakarta, Beritasatu.com - Dwayne 'The Rock' Johnson menggeser posisi Kylie Jenner sebagai selebritas instagram dengan bayaran tertinggi.

Melansir laporan dari Foxnews, Senin (6/7/2020), perusahaan pemasaran media sosial Hopper HQ menyebutkan pria berusia 48 tahun ini dapat membebankan biaya pengiklan sekitar US$ 1.015.000 atau setara Rp 14,7 miliar (Kurs Rp 14.488 per dolar AS) untuk postingan sponsor.

Tahun ini menjadi momentum bagi bintang Jumanji: The Next Level tersebut untuk menambah pundi kekayaan. Pasalnya, Johnson juga dinobatkan sebagai aktor bayaran tertinggi di Hollywood 2019 oleh Forbes. Dengan memperoleh pendapatan sebesar US$ 89,4 juta.

Meski memimpin posisi teratas dalam daftar aktor, Johnson hanya menempati peringkat ke-15 dalam daftar untuk keseluruhan pendapatan total selebritas.

Johnson memperoleh pendapatanya itu dari film-filmnya seperti Hobbs & Shaw dan Jumanji: The Next Level. Johnson juga membintangi acara HBO, Ballers dan menjadi pembawa acara Titan Games di NBC.