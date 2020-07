Pertama Kali, Pevita Pearce Menjadi Penyiar

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama puluhan aktor Indonesia meluncurkan siniar atau podcast Sandiwara Sastra sebagai inovasi dan bagian dari program Belajar dari Rumah di masa pandemi Covid-19.

Total, terdapat total 27 figur publik yang terlibat dalam program siaran ini, antara lain Christine Hakim, Arswendy Bening Swara, Lukman Sardi, Maudy Koesnaedi, Marsha Timothy, Vino G Bastian, Nicholas Saputra, Reza Rahadian, Najwa Shihab, Iqbaal Ramadhan, Jefri Nichol, Chelsea Islan, Pevita Pearce, dan masih banyak lagi.

Pevita Pearce dalam konferensi pers daring Sandiwara Sastra, Senin (6/7/2020) mengatakan, podcast ini ditujukan untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali karya-karya sastra Indonesia. Bagi Pevita Pearce, terlibat dalam siaran bersama dengan kementerian adalah pengalaman baru.

"Ini pengalaman pertama aku untuk drama radio, karena biasanya di depan kamera saja. Ini sangat menyegarkan dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajakan masyarakat lainnya untuk mengenal sastra lainnya," ujar Pevita Pearce.

Sementara, Iqbaal Ramadhan juga mengatakan Sandiwara Sastra diharapkan membangun ketertarikan anak muda terhadap sastra Indonesia, apalagi saat ini adalah zamannya podcast.

"Dengan adanya pengalihan wahana harusnya bisa membuat anak-anak remaja seumuran aku tertarik. Reproduksi penting banget agar anak-anak enggak cuma mendengar tetapi membaca dan menuliskan karya sastra," jelas Iqbaal.

Sejauh ini, tim yang terlibat telah merampungkan alih wahana dari enam karya sastra yang siap mengudara. Setiap pekan, satu episode berdurasi 30 menit bisa didengar oleh penikmat seni. Sementara, empat novel dan cerpen lain sedang dalam proses adaptasi.

Produksi karya yang telah selesai yaitu adaptasi novel Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari), novel Helen dan Sukanta (Pidi Baiq), serta novel Lalita (Ayu Utami). Adaptasi lain termasuk cerpen Berita dari Kebayoran (Pramoedya Ananta Toer), cerpen Kemerdekaan (Putu Wijaya), dan cerpen Mencari Herman (Dewi Lestari).

Nantinya siaran akan hadir melalui kanal BudayaKita dan juga bisa didengarkan di podcast Spotify. Tidak lupa, untuk menjangkau pendengar yang lebih luas, karya-karya ini juga bisa disimak di Radio Republik Indonesia (RRI) mulai 8 Juli 2020 pukul 17.00 WIB.