Rihanna Luncurkan Produk Perawatan Kulit

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi pop Amerika Serikat (AS), Rihanna, memiliki sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada penggemarnya di seluruh dunia.

Penyanyi berusia 32 tahun ini, membuat pengumuman tentang rencana peluncuran lini produk perawatan kulit yang mengusung brand Fenty Skin.

Melansir laporan Aceshowbizz, Rabu (15/7/2020), pengumuman yang disampaikan Rihanna tersebut, menuai reaksi beragam dari kalangan penggemarnya.

Tak sedikit pula yang kecewa dengan pengumuman tersebut. Pasalnya, sebagian besar penggemar lebih menantikan perilisan album baru dari Rihanna.

Pengumuman itu, juga disertai dengan cuplikan video yang menampilkan Rihanna tengah mencuci wajahnya dengan salah satu produk yang akan diluncurkannya. Rihanna kemudian melanjutkan promonya dengan menggunakan beberapa produk lainnya.

Dalam keterangan di unggahan video tesebut, penyanyi Love the Way You Lie ini mengungkapkan, lini produk perawatan kulit tersebut akan tersedia untuk pembelian melalui situs resmi miliknya mulai 31 Juli 2020 mendatang.