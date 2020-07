This is My Wave Concert, The Upstairs Usung Aransemen Beda

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai inovasi terus dilakukan untuk menghadirkan panggung musik yang bisa dinikmati penontonnya tanpa harus hadir secara fisik. Salah satunya yang bakal segera digelar adalah konser streaming bernama This is My Wave Concert.

Konser yang digagas oleh Supermusic, akan menjadi streaming concert edisi perdana untuk band new wave fenomenal The Upstairs. Edisi pertama This is My Wave Concert bakal tayang live di akun YouTube Supermusic pada 24 Juli 2020, jam 20.00 WIB mendatang.

Adjie Aditya perwakilan dari Supermusic mengatakan, saat ini banyak generasi muda mulai jenuh dan membutuhkan asupan tontonan musik live yang berkualitas. Tidak cuma menghadirkan aksi panggung dan musik biasa, tetapi butuh hal yang berbeda seperti aransemen khusus, tata panggung menarik, pemilihan musisi yang relevan dan konsep yang unik.

This is My Wave Concert akan memuaskan hasrat generasi muda Indonesia untuk merasakan kembali euforia yang sama seperti ketika menonton konser secara langsung.

"Ini bukan sembarang konser streaming. This is My Wave Concert mengusung konsep musikalisasi dengan aransemen berbeda, tata panggung unik hingga intimate streaming experience,” ujar Adjie, di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Pada gelaran perdana This is My Wave Concert, The Upstairs menjanjikan aksi musik yang bisa membawa semua penonton berdansa bersama. Kuartet yang digawangi Jimi Multhazam ini akan memainkan lagu-lagu andalan mulai dari yang hit seperti Matraman, Disko Darurat, dan beberapa karya terbaru mereka.

Satu hal yang patut ditunggu, salah satu band yang jadi pelopor skena musik indie ini akan menampilkan aransemen baru dan berbeda dari sejumlah hitnya, khusus hanya di This is My Wave Concert.

"Terus terang ini tantangan besar buat The Upstairs, karena ada banyak hal dan treatment berbeda yang kami siapkan untuk perform di This is My Wave. Ini bakalan seru banget dan kita bisa goyang bersama,” ungkap Jimi.

Sementara untuk menikmati penampilan The Upstairs di This is My Wave Concert, penonton bisa memilih dari tiga kategori tiket yang disediakan yaitu kategori Wave, New Wave, dan Super Wave. Harga tiket mulai dari Rp 20.000 -80.000.