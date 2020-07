Industri Film Dunia Mulai Bangkit di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Meski masih lambat, industri film dunia mulai bergerak di tengah pandemi. Bioskop di kawasan zona hijau dari infeksi Covid-19, yakni di Tiongkok kembali beroperasi pada 20 Juli 2020.

"Di kawasan risiko rendah bisa memulai kembali bisnis dengan penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian yang efektif. Namun, bioskop yang berada di daerah berisiko menengah dan tinggi sementara waktu harus tetap ditutup,” tulis Administrasi Film China (CFA) di laman resmi, Selasa (21/7/2020).

CFA juga menerbitkan sederet panduan dan pedoman khusus langkah-langkah keselamatan untuk kembali ke bioskop di tengah pandemi, salah satunya hanya mengisi 30% tempat duduk dalam satu studio di setiap pemutaran film.

Selain itu, seluruh staf dan pengunjung bioskop wajib mengenakan masker. Para pengunjung akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki bioskop. Tiket bioskop hanya dijual secara daring dan tempat duduk di dalam bioskop diberi jarak sekitar satu meter.

Para pengunjung juga tidak diizinkan membawa makanan dan minuman ke dalam bioskop.

Kemudian CFA juga mengatur, film yang tayang tidak boleh berdurasi lebih dari dua jam. Selain itu, penjualan makanan dan minuman yang selama ini memberikan keuntungan terbesar bioskop di Tiongkok juga dilarang hingga waktu yang belum ditentukan.

Salah satu film Hollywood yang beruntung untuk debut pertama di pasar Tiongkok adalah Sonic the Hedgehog. Awalnya, film ini dijadwalkan tayang perdana di Tiongkok pada 28 Februari 2020, dua minggu setelah 14 Februari debutnya di AS. Film ini meraup US$ 146 juta di Amerika Serikat.

Meski beruntung, film produksi Paramount Picture ini akan bersaing mendapatkan perhatian penonton dengan dua judul animasi lain yang akan diputar pada tanggal yang sama. Di antaranya perilisan ulang film animasi Big Hero 6 (2014), dan animasi lokal bertajuk Mr. Miao.